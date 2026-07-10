Qualifications Afrobasket U18 : Le Burkina Faso bat à nouveau le Bénin chez les garçons

Le Burkina Faso se reprend après sa défaite face au Nigeria aux éliminatoires de l’Afrobasket U18 chez les garçons. Les garçons entraînés par René Tô ont battu le Bénin lors de la deuxième rencontre le jeudi 9 juillet 2026 au Palais des Sports de Ouagadougou.

Déjà vainqueurs lors de la première rencontre en ouverture du tournoi, les Burkinabè sont très vite entrés dans le match. Ils dominent le premier quart-temps (23-11).

Au deuxième quart temps, les Burkinabè maintiennent une bonne avance même si le Bénin inscrit plus de points (23) contre 21 points le Burkina Faso (44-34).

Les Burkinabè reviennent encore mieux armés au troisième quart temps qu’ils remportent 66-48. Le show burkinabè continue au dernier quart temps avec des Étalons inscrivent 22 points contre 15 pour Le bénin et s’imposent (88-63).

Cette victoire permet aux Burkinabè de garder la deuxième place du groupe en attendant une dernière confrontation face au Nigeria. L’Afrobasket U18 se tient à Abidjan en Côte d’Ivoire.