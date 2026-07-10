Master en marketing et communication : Amira Farida Sanou soutient avec succès un mémoire sur la stratégie digitale de Burkina 24

Amira Farida Sanou est désormais titulaire d’un master en marketing et communication. L’étudiante a soutenu, ce vendredi 10 juillet 2026, son mémoire intitulé « Stratégie de communication digitale et gestion de l’image de marque : Cas de Burkina24 », devant un jury qui lui a attribué la note de 16,50/20.

À travers cette étude, la nouvelle diplômée s’est penchée sur les stratégies de communication digitale développées par Burkina 24 et leur impact sur la construction et le renforcement de l’image de marque du média. Son travail met notamment en évidence l’importance d’une communication cohérente, de contenus de qualité et d’une interaction permanente avec les publics dans un contexte de forte concurrence entre les médias numériques.

Face au jury, Amira Farida Sanou a défendu l’idée que la communication digitale est devenue un levier incontournable pour les entreprises de presse. « Aujourd’hui, la présence sur les plateformes numériques ne suffit plus. Les médias doivent développer une stratégie qui privilégie la crédibilité, l’engagement des communautés et la cohérence de leur identité afin de gagner et de conserver la confiance de leurs audiences », a-t-elle expliqué.

Elle a également souligné que l’image de marque d’un média se construit au quotidien. « Chaque contenu publié, chaque interaction avec les internautes et chaque décision éditoriale contribuent à façonner la perception du public. Une image de marque forte constitue un véritable avantage concurrentiel », a-t-elle soutenu.

Willy SAGBE, journaliste à Burkina 24 et de stage de la candidate s’est félicité de la qualité du travail présenté. Il a salué l’engagement et le sérieux de l’étudiante tout au long de son immersion professionnelle.

« Amira Farida Sanou a démontré une réelle capacité d’analyse et une grande rigueur dans son travail. Durant son stage, elle a su comprendre les réalités du fonctionnement d’une rédaction numérique et les défis liés à la communication d’un média en ligne. Son mémoire propose des pistes de réflexion pertinentes qui pourraient contribuer au renforcement de la stratégie digitale et de l’image de marque de Burkina24 », a-t-il déclaré.

À l’issue de la délibération, le jury a relevé la pertinence du sujet, la qualité de la démarche méthodologique ainsi que la maîtrise du thème par la candidate. Ces différents éléments lui ont valu la note de 16,50/20, sanctionnant un parcours académique couronné de succès.

En choisissant de consacrer son mémoire à Burkina24, Amira Farida Sanou apporte une contribution à la réflexion sur les enjeux de la communication digitale dans les médias, à une époque où la réputation, la proximité avec les audiences et l’innovation constituent des facteurs déterminants pour asseoir durablement l’image de marque d’une entreprise de presse.