Ouagadougou : Des experts réfléchissent sur les enjeux géopolitiques pour le Burkina Faso et l’AES

Le Centre National d’Études Stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF) a organisé ce jeudi 9 juillet 2026 un atelier de réflexion sur « Crises internationales et recompositions géopolitiques : implications, stratégiques et perspectives pour le Burkina Faso et l’AES ». Cette rencontre stratégique, tenue à Ouagadougou, a réuni différents acteurs sur ces questions afin d’anticiper les multiples crises sur l’espace confédéral.

Sur la question de la tenue de cet atelier, le président du conseil d’administration du Centre National d’Études Stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF), Guibila Simplice Honoré, a souligné l’actualité brulante qui justifie cette initiative. « Si vous regardez l’actualité sous-régionale, l’actualité régionale et internationale, vous comprendrez que le thème d’un tel atelier est plus que d’une inquiétude impérieuse », a-t-il déclaré.

Pour lui, toute réflexion ou propositions dans le cadre de la géopolitique est essentiel pour formuler des propositions concrètes. Le général de brigade, Barthélémy Aimé Simporé, directeur général du CNES-BF, a indiqué que ce présent atelier s’inscrit dans la mission du centre.

« Le Centre national d’études stratégiques a été créé pour aider à anticiper les crises, aider à comprendre le monde. Donc c’est un outil d’anticipation stratégique et d’aide à la décision », a-t-il rappelé.

Il a insisté sur la nécessité pour le Burkina Faso, confronté à une crise multidimensionnelle et membre de la Confédération des Etats du Sahel, de ne pas subir passivement les évolutions mondiales. Ce présent atelier qui a réuni les principaux départements ministériels et institutionnels nationales, vise donc à analyser et à identifier les pistes de réflexion stratégique adaptées au contexte actuel.

Au programme, une communication introductive a été prévue pour présenter la cartographie globale de la géopolitique mondiale notamment les différents foyers de tensions, les questions stratégiques, les enjeux économiques, diplomatiques, politiques, militaires qui existent dans le monde.

Ensuite, a poursuivi le Dg du CNES-BF, « nous aurons également un panel où des représentants des ministères, la direction générale des douanes, du CBC, de l’agence pour la promotion des exportations, vont faire des exposés sur les implications de ces crises, notamment dans le détroit d’Ormuz que vous avez suivi, qui perturbent un peu les circuits logistiques ».

L’objectif de cet exercice selon ce dernier est d’avoir leurs analyses sur ces différentes questions. Le général de brigade, Barthélémy Aimé Simporé a ensuite indiqué qu’ « ils mettront toutes ces questions et toutes les recommandations avec la contribution des différents experts qui sont présents pour permettre justement d’alimenter toutes nos propositions à l’attention des autorités politiques et administratives ».