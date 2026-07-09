Chirurgie thoracique : Le CHU de Tengandogo réalise une première sleeve lobectomie bronchique

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo a franchi une étape importante dans le domaine de la chirurgie thoracique. Le mardi 7 juillet 2026, une équipe médicale a réalisé avec succès sa première sleeve lobectomie bronchique, une intervention de haute précision qui a permis de préserver une partie du poumon d’une patiente atteinte d’une tumeur bronchique, rapporte le service de communication du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo.

L’intervention a été conduite par le chirurgien thoracique et vasculaire Dr Moussa Bazongo, avec l’appui du Dr Jiang Lei, chirurgien thoracique de la mission médicale chinoise, et du chirurgien cardiovasculaire Dr J. Maoro Bolivogui.

La patiente souffrait d’une volumineuse tumeur localisée au niveau de la bronche lobaire inférieure gauche, avec une extension jusqu’à la bifurcation bronchique, une zone stratégique où la bronche principale gauche se divise pour alimenter le poumon.

Face à ce type de pathologie, la prise en charge classique consiste généralement à pratiquer une pneumonectomie, c’est-à-dire l’ablation complète du poumon atteint. Si cette intervention permet d’éliminer la tumeur, elle entraîne une réduction importante de la capacité respiratoire et peut affecter durablement la qualité de vie du patient.

Afin d’éviter cette solution radicale, les chirurgiens ont opté pour une sleeve lobectomie bronchique, une technique reconstructive particulièrement complexe qui permet de conserver une partie fonctionnelle du poumon.

L’intervention a consisté à retirer le lobe inférieur du poumon gauche, la tumeur ainsi que la bifurcation bronchique envahie, avant de reconnecter la bronche du lobe supérieur directement à la bronche principale gauche. Cette reconstruction a permis de préserver le reste du poumon et de maintenir une meilleure fonction respiratoire.

Une prouesse rendue possible par un travail d’équipe

Le succès de cette intervention repose sur la mobilisation de l’ensemble du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, avec la participation des équipes d’anesthésie-réanimation, des infirmiers de bloc opératoire, des instrumentistes ainsi que des médecins en spécialisation.

Cette première a également bénéficié de l’accompagnement de la mission médicale chinoise, illustrant la coopération entre spécialistes burkinabè et chinois dans le renforcement des capacités techniques du CHU de Tengandogo.

Au-delà de l’exploit médical, cette intervention marque une avancée significative pour le système de santé burkinabè. Elle démontre la capacité des équipes nationales à réaliser des actes chirurgicaux hautement spécialisés sur le territoire national, limitant ainsi le recours aux évacuations sanitaires à l’étranger.

Cette réussite illustre les progrès du plateau technique du CHU de Tengandogo et renforce les perspectives de développement de la chirurgie thoracique au Burkina Faso.