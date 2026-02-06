Deuxième session de transplantations rénales au Burkina Faso : Un succès médical et un espoir pour les insuffisants rénaux

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, a réalisé les 3 au 4 février 2026 une deuxième séance transplantation rénale au Burkina Faso. Cette mission a permis à deux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique de bénéficier d’une greffe, marquant une avancée majeure dans le système de santé national.

Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a salué le succès des interventions menées conjointement par des spécialistes burkinabè et turcs. Selon lui, les équipes médicales ont indiqué que les reins transplantés ont repris leur fonction dès la greffe, un signe clair de la réussite des opérations.

En se rendant au chevet du lit des patients, le ministre Kargougou a, nom du Président du Faso et du Premier ministre, adressé ses vœux de prompt rétablissement aux donneurs et aux receveurs, tout en mettant en avant la coopération entre la Türkiye et le Burkina Faso, qui a rendu la transplantation rénale possible dans le pays depuis juillet 2025. Il a également félicité les équipes nationales, rappelant la qualité des médecins burkinabè et les efforts en cours pour améliorer leurs conditions de travail par le Gouvernement et l’Initiative présidentielle pour la Santé sous la haute impulsion de Son Excellence le président du Faso.

Le Chef du service d’urologie du CHU de Tengandogo, Dr Boureima Ouédraogo, a précisé que les deux greffes étaient intrafamiliales : un frère donneur pour le premier patient et une sœur donneuse pour le second. Les prélèvements ont été réalisés par voie coelioscopique, sur le rein droit pour le premier cas et sur le rein gauche pour le second. L’évolution des receveurs est jugée satisfaisante et aucune difficulté majeure n’a été enregistrée.

Les interventions ont mobilisé des équipes locales, appuyées par des partenaires turcs. Dr Serkan Akinci, membre de la délégation turque, a salué l’accueil et la qualité de la préparation, soulignant que les patients avaient été évalués en amont et que l’organisation a permis de mener les opérations dans de bonnes conditions. Il a relevé que les donneurs et les receveurs se portent bien et que la collaboration entre les deux équipes se poursuivra pour renforcer les capacités nationales

Du côté des bénéficiaires, l’un d’eux, ayant requis l’anonymat, a exprimé sa gratitude aux autorités, notamment le Camarade Président du Faso et le Premier ministre ainsi que tout le gouvernement. Il a soutenu que ces soins, autrefois accessibles uniquement à l’étranger, sont désormais disponibles au Burkina Faso, preuve que « les choses arrivent vers nous et que c’est possible ». Il a dit espérer se rétablir rapidement pour contribuer à l’effort de construction nationale.

Un des donneurs a, de son côté, salué une « décision courageuse » du Gouvernement, estimant que sans cet appui, l’accès à la transplantation aurait été hors de portée pour de nombreuses familles. Il a rappelé que la santé est essentielle pour espérer, vivre et participer au développement du pays.

Cette deuxième session de transplantation rénale confirme les progrès réalisés par le Burkina Faso dans le domaine des soins spécialisés. Elle illustre à la fois la montée en compétence des équipes nationales, la pertinence de la coopération internationale et la volonté des autorités de rapprocher des soins de qualité des populations. Une étape importante de plus vers un système de santé plus performant et plus accessible.

Source : 𝘿𝘾𝙍𝙋-𝙈𝙎