Patronat burkinabè : Des acquis consolidés en 2025, de nouveaux sommets visés pour 2026

La Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 5 février 2026 à Ouagadougou. Sous la présidence d’Idrissa Nassa, l’organisation a fixé comme priorité absolue pour l’année nouvelle l’investissement souverain et la structuration des entreprises locales.

L’année 2026 marque un tournant décisif pour le secteur privé burkinabè. La Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF) appelle désormais ses membres à s’aligner sur une stratégie de production nationale afin de transformer l’économie en créant de la valeur ajoutée directement sur le territoire.

« Nous voulons encourager nos membres à s’investir dans l’investissement souverain, afin qu’ensemble nous puissions créer plus d’emplois et plus de richesses pour le Burkina Faso », a déclaré le président de la COGEF Idrissa Nassa. Pour le patronat, la souveraineté économique passe par une implication massive des entrepreneurs dans les secteurs productifs nationaux.

Pour réussir ce pari, la COGEF mise sur la modernisation de ses membres, particulièrement les petites et moyennes entreprises. Le président Nassa a insisté sur le fait que la première des priorités reste de faciliter la gestion quotidienne des entreprises.

Selon lui, il est crucial que les acteurs économiques soient mieux structurés pour saisir les opportunités actuelles. Cet accompagnement passera par un projet de formation pour les jeunes et l’ouverture de bureaux de liaison en Côte d’Ivoire et au Togo pour renforcer la présence régionale du Burkina Faso.

Ces ambitions s’appuient sur les résultats de l’année écoulée, jugés très satisfaisants par la direction. En 2025, la COGEF a réalisé 85 % de son programme d’activités malgré un contexte exigeant. Cette période a notamment permis de finaliser le changement de dénomination sociale de l’organisation et d’installer officiellement ses treize représentations régionales.

Le président s’est réjoui de cette dynamique en précisant que l’organisation a bien mis en œuvre les recommandations prévues, tout en consolidant son patrimoine par l’acquisition de terrains pour son futur siège social.

La journée a débuté par une réunion du Bureau pour valider les documents financiers, suivie de l’Assemblée Générale Mixte où les membres ont adopté le bilan 2025 et le budget 2026 avant de clore la session par la cérémonie officielle de présentation des vœux du Nouvel An.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des Journées du Patronat Burkinabè 2026 qui se tiennent les 5 et 6 février 2026 à Ouagadougou. L’événement se poursuit dès demain avec une grande conférence thématique visant à approfondir les stratégies de transformation structurelle de l’économie nationale.

Akim KY

Burkina 24