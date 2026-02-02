Initiative Dɛmɛ Sira : Le Patronat et les commerçants du Nakambé mobilisent 48 millions de FCFA pour la solidarité nationale

Dans un élan de générosité patriotique, le Conseil Régional du Patronat de la région du Nakambé, en synergie avec la communauté des commerçants, a répondu à l’appel à la solidarité lancé par l’État burkinabè. Le samedi 31 janvier 2026, cette mobilisation a abouti à la remise d’un don d’une valeur de 48 millions de FCFA.

Lancée le 14 novembre 2025, l’initiative « Dɛmɛ Sira » (la Voie de la Solidarité) s’impose désormais comme un levier majeur de l’action sociale au Burkina Faso. Cet appel, qui s’inscrit dans la droite ligne du Mois de la Solidarité, vise à renforcer le soutien aux populations en situation de vulnérabilité sur l’ensemble du territoire. Quelques mois après son lancement, les résultats sont déjà tangibles.

Le samedi 31 janvier 2026, la région du Nakambé a fait montre de cet engagement patriotique. Dans un élan d’unité, les fils et filles de la région se sont mobilisés « tel un seul homme » pour traduire en actes concrets leur devoir de solidarité.

Cette union sacrée s’est matérialisée par la remise d’un don d’une valeur estimée à 48 millions de FCFA. Cette contribution d’envergure est destinée au soutien des populations les plus vulnérables de la localité.

Ce don, d’une portée humanitaire, est constitué de produits de première nécessité. Il comprend d’importantes quantités de denrées alimentaires, notamment du riz, du maïs, du spaghetti et de l’huile, complétées par des lots de vêtements.

Pour le Président du Conseil Régional du Patronat, Prince Akim, ce geste est l’expression d’un patriotisme local agissant. Il a souligné le caractère inclusif de cette collecte. « Ce don est la contribution des fils et filles de la région. Chacun a donné ce qu’il avait, avec son cœur. Nous espérons sincèrement que ce soutien pourra soulager ceux qui sont aujourd’hui dans le besoin ».

Lire aussi 👉👉 Dɛmɛ Sira : Le Mogho Naaba pose un acte fort de solidarité au profit des populations vulnérables

Présent lors de la cérémonie, le Gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a rappelé la portée symbolique et patriotique de cet élan. « Chaque contribution, quelle que soit sa taille, constitue un maillon essentiel de la chaîne de solidarité nationale ».

Pour honorer cet engagement citoyen, l’autorité régionale a exprimé sa profonde gratitude envers l’ensemble des donateurs. Il a par ailleurs annoncé que ces efforts seraient officiellement salués par la délivrance de certificats de reconnaissance.

« Aujourd’hui, en tant que gouverneur du Nakambé, je suis très heureux parce que nous sommes au dernier jour de cette campagne, c’est une campagne de cœur qui permet à chacun de laisser parler son cœur. Cette solidarité dépasse la circonscription régionale, c’est jusqu’au niveau national », a laissé entendre le gouverneur de la région du Nakambé.

Témoin privilégié de cet élan de générosité, le Directeur Régional de l’Action Sociale du Nakambé, le Dr Boukaré Zabsonré, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers tous les acteurs qui se sont investis pour concrétiser cet appel à la solidarité dans la région.

Saluant une mobilisation qui dépasse les prévisions initiales, il a apporté une garantie ferme quant à la destination des fonds. « Nos attentes ont été largement dépassées, et nous remercions sincèrement chaque contributeur. Nous nous engageons à ce que ce don soit utilisé avec la plus grande rigueur et à bon escient, afin de redonner concrètement le sourire aux populations les plus vulnérables », a-t-il fait savoir.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24