« Dɛmɛ Sira » : Le Burkina Faso lance une grande caravane nationale pour raviver la solidarité

La campagne de communication et de sensibilisation sur la nécessité d’une solidarité entre les Burkinabè, dénommée « Dɛmɛ Sira » (voie de la solidarité), se tient du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026. Officiellement lancée ce vendredi 14 novembre 2025, cette campagne, à travers une caravane, entend sillonner les quatre coins du Faso pour prôner ces valeurs d’entraide et de solidarité. L’initiative en est à sa première édition et a été souhaitée par le gouvernement, à travers le ministère en charge de l’Action humanitaire.

Placée sous le haut patronage du Président du Faso, Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, cette initiative a été pensée afin de prôner un Burkina Faso uni, résilient et prospère dans un contexte de la reconquête du territoire national. Pour ce faire, elle va durer du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026 pour réaffirmer ce qu’est le Burkina Faso : un peuple de fraternité et d’entraide.

Courant ces jours, il s’agit selon la ministre en charge de l’Action humanitaire, le Commandant Passowendé Pélagie Kaboré, de célébrer des valeurs de solidarité déjà démontrées par le peuple du Faso. En somme, l’objectif est aussi de rappeler qu’au Burkina Faso, « la solidarité n’est pas une option, mais une nécessité ».

« Dɛmɛ Sira s’inspire de nos traditions, de nos proverbes. Elle met au centre la personne humaine, le dialogue, l’écoute et l’entraide. C’est une solidarité de terrain fraternel.

À travers cette caravane, nous ferons vibrer la solidarité dans chaque commune, dans chaque quartier et concession du pays. C’est un point de départ, le début d’un mouvement de mobilisation, de reconnaissance et de transformation », a indiqué la ministre.

En rappel, le Premier Ministre du Burkina Faso, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo, a représenté le haut patron de cette initiative.

Au nom du Président du Faso, il a indiqué qu’en choisissant la solidarité, c’est l’occasion de montrer qu’elle est une voie d’action concrète où personne n’est laissé sur le chemin. Pour lui, Dɛmɛ Sira est un rappel de qui nous sommes et en même temps un chemin du retour aux sources.

« C’est le principe du Bayiri, c’est cette chaîne invisible qui nous lie les uns aux autres au-delà de nos origines, de nos croyances et de nos conditions sociales. Cette campagne se veut la traduction concrète des valeurs cardinales de notre société.

À travers elle, nous affirmons une vision, un choix collectif : celui de la refondation de notre nation sur le socle de la solidarité, de la dignité et de la responsabilité partagée », a rappelé le Premier Ministre.

C’est donc parti pour plus d’un mois de célébration de la solidarité au Burkina Faso. Elle va se dérouler à travers des regroupements de toutes les couches sociales autour des mêmes valeurs. Elle appelle dans cette même dynamique une collecte de fonds pour les couches vulnérables. Pour la première étape la caravane a démarré de Ouagadougou pour la région de Nando.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24