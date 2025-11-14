Communiqué | SONATUR : Souscription aux parcelles à Ouagadougou, Ouahigouya, Bobo et Orodara

La Direction Générale de la SONATUR informe son aimable clientèle de la reprise de l’opération de souscription aux parcelles des sites SONATUR de Poédogo à Ouahigouya, de Silmiougou à Ouagadougou et de Bindougousso à Bobo-Dioulasso auxquels s’ajoute le site de Orodara.

Cette reprise fait suite à la suspension de l’opération de souscription du 28 octobre 2025 pour des problèmes techniques liés à une surcharge de la plate-forme due au fort engouement de la clientèle.

Périodes de commercialisation

> du mardi 18 novembre 2025 à partir de 10h00 au mercredi 19 novembre à 12h00 pour les sites de Poédogo et de Silmiougou ;

> du jeudi 20 novembre à partir de 10h00 au vendredi 21 novembre à 12h00 pour les sites de Bindougousso et de Orodara.

2. Plateforme de souscription en ligne : https://souscription.sonatur.bf

3. Frais de souscription payable uniquement en banque après souscription :

> 50 000 FCFA pour les sites de Bindougousso et de Silmiougou ;

> 25 000 FCFA pour le site de Poédogo ;

> 10 000 FCFA pour le site de Orodara.

4. Acompte minimum exigé :

> 30% pour les parcelles à usage d’habitation ;

> 40% pour les parcelles à usage de commerce.

5. Date limite de paiement des frais de souscription et de l’acompte minimum :

au plus tard le vendredi 28 novembre 2025 uniquement aux guichets des banques indiquées sur les récépissés.

6. Lieu de réception des dossiers après paiement en banque : à la SONATUR (Ouaga ou Bobo) au plus tard le 12 décembre 2025 à 15h30.

NB : Aucun paiement ne se fait à travers les moyens de paiement mobile.

Contacts : 25 30 17 73/74 ; 70 20 OO 62 ; 77 OO 13 49 ou le 20 97 01 41.

Site web : sonatur.bf

Page Facebook : SONATURBF