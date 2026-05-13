Loïc Deleke, entre cyberpolitique, e-réputation et innovation digitale

Loïc Deleke s’impose progressivement comme une figure montante des réflexions sur la cyberpolitique et la gouvernance numérique, en Afrique comme à l’international. Longtemps resté peu visible du grand public, il est aujourd’hui davantage cité dans les cercles spécialisés pour ses travaux et ses initiatives dans le domaine du numérique.

Spécialisé dans les technologies numériques, il intervient sur des thématiques clés telles que la cybersécurité, la cyberdéfense, l’intelligence artificielle et les stratégies de sécurité digitale. Son expertise s’inscrit dans un contexte où les enjeux technologiques sont de plus en plus liés à la gestion de l’information, à la protection des données et à la souveraineté numérique des États et des organisations.

Avec plus d’une dizaine d’années d’expérience dans l’écosystème numérique, son parcours reflète l’évolution rapide d’un secteur dans lequel la frontière entre technologie et communication s’est progressivement estompée. Dans cet environnement, la maîtrise de l’image numérique est devenue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, les institutions et les personnalités publiques.

Dans ses travaux consacrés à la cyberpolitique, Loïc Deleke s’intéresse notamment aux transformations profondes des espaces de gouvernance à l’ère digitale. Il explore les enjeux liés à l’influence numérique, à la circulation de l’information et à la sécurité des systèmes d’information, dans un contexte marqué par la montée des réseaux sociaux et la complexification des flux d’information.

Il est également l’auteur d’un ouvrage dédié à la cyberpolitique, dans lequel il analyse les dynamiques contemporaines de pouvoir à l’ère numérique, ainsi que les défis liés à la maîtrise de l’information et à la gestion des environnements connectés. Cette publication contribue à structurer sa pensée et à renforcer son positionnement dans les débats sur la gouvernance numérique en Afrique.

Son champ d’intervention couvre par ailleurs le risk management et la communication digitale stratégique. Ces domaines jouent un rôle croissant dans un environnement marqué par la désinformation, les crises médiatiques et la rapidité de diffusion des contenus en ligne. Ils permettent notamment d’anticiper les risques numériques, de protéger la réputation des acteurs publics et privés et d’accompagner les organisations dans la gestion de leur image.

Plus récemment, il a présenté Politili, une application qu’il décrit comme un outil innovant destiné à faciliter la gouvernance et la prise de décision des dirigeants. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large de modernisation des pratiques de gouvernance, appuyée par les technologies numériques et l’intelligence artificielle.

À travers ses activités, ses recherches et ses projets, Loïc Deleke illustre l’émergence d’une nouvelle génération d’experts capables d’évoluer entre technologie, stratégie et gouvernance, dans un monde où les enjeux numériques occupent une place de plus en plus centrale dans la prise de décision publique et privée.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24