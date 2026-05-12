Ouganda : Un procès pour sorcellerie vire au chaos après l’invasion d’un essaim d’abeilles dans un tribunal

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Une scène pour le moins inhabituelle a provoqué la suspension d’une audience judiciaire en Ouganda. À la Haute Cour de Mbale, un procès impliquant un homme poursuivi pour des pratiques présumées de sorcellerie a été interrompu après l’irruption soudaine d’un essaim d’abeilles dans la salle d’audience, rapporte vox Africa.

Selon plusieurs témoins, l’incident s’est produit peu après l’appel du prévenu à la barre. En quelques secondes, la salle du tribunal a sombré dans la panique. Magistrats, policiers, agents de sécurité et citoyens présents ont précipitamment quitté les lieux pour échapper aux insectes.

Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de confusion, avec des agents de police tentant de se protéger tandis que plusieurs personnes cherchaient refuge à l’extérieur du bâtiment ou à l’intérieur de véhicules stationnés à proximité.

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Mais ce qui a particulièrement retenu l’attention des témoins est l’attitude du suspect. Alors que la quasi-totalité des personnes présentes fuyaient les lieux, l’homme est resté calme au centre de la salle, sans manifester de signe de panique.

Selon des récits relayés localement, il n’aurait pas été attaqué par les abeilles, contrairement à plusieurs autres personnes présentes dans l’enceinte du tribunal. Une situation qui a rapidement alimenté les spéculations et les commentaires dans l’opinion publique, certains y voyant un lien avec les accusations de pratiques occultes portées contre lui.

À ce stade, aucune explication officielle n’a été donnée sur l’apparition soudaine de l’essaim dans le tribunal. Les autorités judiciaires ont toutefois décidé de suspendre l’audience et de reporter la suite du procès à une date ultérieure.

Cet épisode insolite continue de susciter de nombreuses réactions en Ouganda, où les croyances liées à la sorcellerie et aux phénomènes mystiques restent profondément ancrées dans certaines communautés.

     
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