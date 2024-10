Souveraineté alimentaire au Burkina Faso : La contribution des jeunes dans l’apiculture au centre de la célébration de la journée mondiale des abeilles

publicite

La journée mondiale des abeilles, du miel et des produits dérivés est célébrée en différé à Ouagadougou. Sa 4ème édition a été lancée ce vendredi 18 octobre 2024, pour 72h de valorisation de cette espèce qui contribue à l’atteinte de la souveraineté alimentaire. Les activités se concentreront sur la contribution de la jeunesse à l’essor de ce secteur et vice-versa.

Les abeilles jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité et la production agricole. Elles contribuent à environ 70% dans la pollinisation des plantes. Le miel et ses produits dérivés sont également cruciaux pour l’atteinte de la sécurité alimentaire.

Cependant, l’apiculture est en plus d’être souvent sous-estimée, confrontée à des difficultés dues à un certain nombre de pratiques comme l’utilisation abusive des pesticides chimiques non homologués, les changements d’affectation des terres, la monoculture ou encore les pratiques agricoles intempestives.

C’est pourquoi chaque 20 mai est consacré par l’assemblée générale des nations unies à la célébration de ce secteur. Au Burkina Faso, à travers l’interprofession miel, elle est célébrée depuis maintenant 4 ans.

Il s’agit à travers ces 72h de matérialiser les ambitions des autorités de valoriser ce secteur grâce à la contribution de la jeunesse, selon Jean Simporé, représentant du ministre en charge des ressources halieutiques. A cet effet, « Apiculture et sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 : Quelles contributions de la jeunesse ?» a été choisi comme thème de l’édition.

« La filière miel est une filière très porteuse. Elle est surtout source de création d’emplois et aujourd’hui la jeunesse burkinabè a besoin d’emploi. Le secteur apporte beaucoup d’emplois et ça va en droite ligne avec l’offensive agro-pastorale et halieutique des autorités.

Tous les moyens sont en œuvre pour appuyer les apiculteurs pour développer leurs activités et une production en qualité. Déjà à travers les efforts du ministère, notre miel est admis dans l’espace de l’Union Européenne. C’est déjà un important appui», a fait savoir Jean Simporé.

Quant au président de l’interprofession miel, Désiré Marie Yaméogo, la célébration de la journée de l’abeille va permettre d’attirer l’attention de tous sur l’importance de cet insecte pour la vie de l’Homme.

«Cette journée est une occasion pour tous de mener des réflexions et de promouvoir des actions qui soutiennent le développement durable de l’apiculture dans cette crise sécuritaire. Ces actions passent par l’implication et l’engagement de la jeunesse aux pratiques écologiques, à l’entreprenariat apicole, à l’investissement dans les initiatives apicoles et à la sécurisation de l’activité», a affirmé Désiré Yaméogo.

Cette journée est célébrée en même temps que les 72 heures de l’apiculture. Une exposition de 72h est au programme au sein du ministère en charge de l’agriculture.

En rappel, il ressort du recensement des apiculteurs du Burkina Faso, réalisé en 2018, que plus de 16.000 acteurs sont engagés dans cette filière dont 28% de femmes. La production annuelle de miel est de plus de 1000 tonnes en moyenne. Ce qui représente près de trois milliards (3 000 000 000) de Francs CFA pour l’économie nationale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

