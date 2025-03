Communiqué nécrologique | Décès de Paul BADO, Agent d’exploitation des Postes à la Retraite : Remerciement et faire-part

publicite

Les grandes familles BADO, BAKO, BAYALA

à Kordié, Ouagadougou, Koudougou, Soubré, Abidjan,

La suite après cette publicité

Les familles alliées : BAYALA à Réo, BAKOUANE, BASSINGA, BAYILI, BADOLO à Kordié ,TAMINI à Kosso et Ouaga, KALMOGO à Tanseiga et Ouagadougou, BATIONO à Ougadougou et Réo,

Les enfants, Sylvie, Emeline, Roland, Nadège et Serge,

Les petits enfants,

Très touchés par les marques de sympathie, de solidarité, d’amitié, de compassion et de soutien multiformes témoignées à leur égard lors de la maladie et du rappel à Dieu, le lundi 10 mars 2025, à l’hôpital Yalgado Ouédraogo, de leur fils, époux, père, grand-père, Paul BADO, Agent d’exploitation des Postes à la Retraite,

Vous informent que la levée du corps est prévue pour ce vendredi 14 mars 2025, à 8H00, à la morgue de l’hôpital Yalgado Ouédraogo , suivie du transfert, à partir de son domicile, à 11h pour Kordié( Province du Sanguié) son village natal. L’absoute aura lieu le samedi 15 mars 2025, à l’église Christ Roi de l’Univers de Kordié, à partir de 9h, suivie de l’inhumation au domicile familial.

« Elle a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui l’aiment » (Psaume 116:15).

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite