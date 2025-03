Echanges entre le Président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front : « Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme »

publicite

Echanges entre le Président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front :

– Des écoles pour les pupilles de la Nation

– Soutien à l’insertion socioprofessionnelle des veuves et orphelins

– Des fonds pour soutenir l’entrepreneuriat

La suite après cette publicité

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a échangé ce jeudi 13 mars 2025 dans l’après-midi avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Ces moments d’échanges qui ont marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), ont permis au Chef de l’État de faire le point des préoccupations.

L’autonomisation des veuves, l’harmonisation des textes dans la prise en charge des veuves et des orphelins par les différents corps des Forces de défense et de sécurité, la prise en charge psychosociale, la prise en charge des pupilles de la Nation, sont autant de préoccupations soulevées par les participants.

Dans son mot d’introductif de réponses à ces préoccupations, le Chef suprême des forces armées nationales rend hommage à tous ses « camarades tombés sur le champ d’honneur pour la Patrie » et déclare : « le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme ».

Selon lui, cette conférence de 72 heures vise à trouver, avec les acteurs, les voies et moyens pour une prise en charge adéquate et intégrale des veuves et des orphelins des combattants tombés.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ indique que la mise en place d’un fichier complet est la première étape d’une prise en charge réussie des veuves, orphelins et des blessés du fait du terrorisme. Une étape presque bouclée, selon le Président du Faso, qui dit comprendre la situation des familles éplorées.

Accompagner les veuves dans l’entrepreneuriat

Sur la question de l’autonomisation des veuves, le Chef de l’État soutient que des mesures sont prises pour permettre aux fonds de financements de l’État d’accompagner les veuves qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà dans l’entrepreneuriat.

Pour les veuves qui disposent de diplômes académiques et remplissant les conditions, le Chef de l’État affirme que des dispositions sont en vue pour des quotas en faveur de celles-ci dans les recrutements au sein de l’administration publique et des usines en création.

Des écoles pour les pupilles de la Nation

Au sujet de l’harmonisation des textes dans la prise en charge des veuves dans les différents corps des FDS, le Président du Faso rassure que la préoccupation est prise en compte. Répondant à la question sur la prise en charge des pupilles de la Nation, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ indique que des écoles intégrant l’internat seront construites au profit de ces enfants avec une prise en charge totale de leurs scolarités.

La conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes s’est tenue du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou sur le thème : « Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes : états des lieux et perspectives ».

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite