Burkina Faso : Succès retentissant pour l’«AGL Moving Tour 2026»

Lancée le 15 avril 2026, la caravane nationale « AGL Moving Tour Burkina Faso 2026 » a officiellement clos son périple le vendredi 8 mai 2026, à Ouagadougou. C’est l’Institut Supérieur de Technologies Appliquées et de Management (ISTAPEM) qui a accueilli l’apothéose de l’événement, marquée par une séance d’aérobic énergique, symbole de la vitalité de cette initiative.

Portée par AGL (Africa Global Logistics) Burkina Faso, cette tournée a sillonné les universités et grandes écoles de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L’enjeu était de démystifier les métiers du transport et de la logistique multimodale auprès de la jeunesse estudiantine.

Durant toute la durée de cette tournée, les étudiants ont été au cœur d’un dispositif d’apprentissage immersif. Entre séances de coaching personnalisées, ateliers pratiques et échanges directs avec des experts du secteur, l’initiative a permis de créer un véritable pont entre la théorie académique et les réalités du terrain logistique.

Pour le top management d’AGL, cette édition de la « Caravane AGL Moving Tour » a non seulement tenu ses promesses, mais a établi un nouveau standard de mobilisation. Joachim Ouédraogo, représentant d’AGL, n’a pas caché sa satisfaction lors de la clôture de l’événement.

« Notre satisfaction est totale. Le bilan est plus que positif car nous sommes allés bien au-delà de nos ambitions initiales. Alors que nous visions un impact sur 1 000 étudiants, le décompte final révèle une mobilisation exceptionnelle de plus de 2 000 participants à travers les cinq centres universitaires et écoles professionnelles visités », s’est-il réjoui.

L’impact de la caravane a trouvé un écho favorable auprès des autorités nationales. Tout en saluant cette initiative portée par AGL, le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a réaffirmé son engagement à accompagner de tels projets qui allient bien-être et insertion professionnelle.

Pour Collette Ouédraogo, Secrétaire Générale du ministère, cette caravane a transcendé le cadre classique de l’événementiel pour devenir une véritable aventure humaine. Lors de son allocution, elle a rappelé la portée stratégique des compétences partagées durant ce tour.

« Au cours de cette tournée, vous avez compris une chose essentielle, les métiers du transport et de la logistique ne se limitent pas au simple mouvement des marchandises. Ils sont les piliers de notre souveraineté économique, de l’intégration régionale et de la compétitivité de nos entreprises. Ils sont, en somme, le moteur du développement de nos territoires », a-t-elle lancé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24