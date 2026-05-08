FILIA 2026 : 55 hectares au Burkina Faso pour cultiver l’unité et la souveraineté alimentaire

La cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Forum International sur le Leadership et l’Innovation dans l’Agriculture (FILIA 2026) est intervenue ce vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou. Durant trois jours, les travaux de ce second acte s’articuleront sous le thème « Souveraineté alimentaire et résilience climatique en Afrique : Quel rôle de la finance agricole ? ».

« L’Afrique ne nourrira pas le monde demain si elle ne commence pas par se réinventer aujourd’hui ». C’est par ce message fort que le Commissaire général du FILIA, Idrissa Konditamdé, a ouvert son discours de cet acte 2.

Le thème de cette année, « Souveraineté alimentaire et résilience climatique en Afrique : quel rôle de la finance agricole ? », s’attaque directement au parcours du combattant que constitue l’accès au financement pour les producteurs. Durant 72 heures, le FILIA se transformera en un véritable laboratoire de solutions.

Au programme : des panels de haut niveau, un espace d’exposition au SIAO pour valoriser le savoir-faire local, et l’entrée en scène d’un jury international de 10 personnalités chargé de décerner le Prix africain du Leadership et de l’innovation.

L’une des annonces phares de cette édition est le lancement du projet « Le Champ de l’Afrique ». Cette initiative prévoit la création, au Burkina Faso, d’un domaine de 55 hectares où chaque pays du continent disposera d’un hectare symbolique.

« Notre ambition est de voir naître, ici au Burkina Faso, un champ de 55 hectares. Un hectare pour chaque pays de notre continent. Demain, lorsqu’un Président africain foulera notre sol, il ne sera pas seulement un hôte : il viendra visiter la terre qui représente son propre pays au cœur du Burkina », a lancé le Commissaire général.

En attendant la concrétisation de ce domaine, une ferme itinérante est déjà installée sur le site du SIAO. Une récolte symbolique d’arachides et de haricots est prévue ce dimanche au siège du forum.

Le parrain de cette édition, Tidiane Barry, Directeur Général de IAMGOLD Essakane SA représenté par Franck Napon, a rappelé que l’agriculture est le socle de toute souveraineté. Il a insisté sur la nécessité de créer des interactions dynamiques entre les secteurs minier et agricole, citant en exemple l’expérience de la mine d’Essakane en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise.

Pour le parrain, la transformation agricole est une œuvre collective. Il a ainsi lancé un appel vibrant : « Je lance un appel aux décideurs de renforcer les politiques agricoles ambitieuses ; aux investisseurs de croire au potentiel du continent ; et aux jeunes d’oser entreprendre dans ce secteur stratégique ».

Flora KARAMBIRI

Burkina 24