PEEB AWARDS 2026 : Ouagadougou veut accélérer l’industrialisation et révéler les champions de l’entrepreneuriat burkinabè

Le Prix de l’excellence de l’entrepreneuriat burkinabè (PEEB AWARDS) a officiellement lancé sa 4ᵉ édition ce vendredi 8 mai 2026 à Incandia Bio à Ouagadougou. Placée sous le thème « Accélérer l’industrialisation : un levier stratégique pour la souveraineté économique du Burkina Faso », cette édition ambitionne de renforcer la dynamique entrepreneuriale et industrielle du pays.

Prévu du 30 au 31 mai 2026 à la Salle des Banquets de Ouaga 2000 à Ouagadougou, l’événement réunira des acteurs économiques, des PME, des start-up, des investisseurs ainsi que des partenaires institutionnels autour des enjeux de développement économique national.

Selon le commissaire général, Abdoul Fataph Komi, cette édition se veut une plateforme de valorisation des initiatives entrepreneuriales innovantes et des acteurs contribuant à la transformation économique du Burkina Faso.

« Un thème fort et stratégique qui interpelle l’ensemble des acteurs économiques, institutionnels et entrepreneuriaux de notre pays sur la nécessité de promouvoir une économie locale solide, innovante et compétitive », a-t-il déclaré. L’événement est organisé par Jeunesse Unie pour le Développement de l’Entrepreneuriat Burkinabè et Lux’Com, en collaboration avec Sahal Tech Innovation Labs.

Plusieurs distinctions seront décernées au cours de cette édition, notamment le Grand Prix Thomas Sankara, le Prix de l’Excellence Économique Régionale, 17 Prix des Bâtisseurs de l’Économie Régionale, 27 Prix destinés aux PME/PMI ainsi que 50 distinctions récompensant les start-up de l’année.

Les organisateurs annoncent également un accompagnement financier pour les meilleurs projets. La meilleure PME bénéficiera d’un appui d’un million de francs CFA, tandis que la meilleure start-up recevra 500 000 francs CFA. Par ailleurs, les 27 PME/PMI nominées et les 50 start-up sélectionnées se verront offrir gratuitement un compte bancaire par la BCB afin de favoriser leur structuration financière.

Selon les organisateurs, le programme du PEEB AWARDS 2026 prévoit des conférences , des master class, des rencontres B2B ainsi qu’un Village du PEEB de plus de 500 m² consacré à l’innovation et aux opportunités d’affaires. Une Nuit de l’Excellence viendra clôturer les activités avec la récompense des meilleurs acteurs économiques.

Le commissaire poursuit en disant que le 30 mai marquera notamment la remise des écharpes aux opérateurs économiques venus des 17 régions du Burkina Faso ainsi qu’aux 50 start-up de l’année. Une rencontre stratégique privée autour des enjeux de l’industrialisation réunira également opérateurs économiques, banques, institutions étatiques et partenaires à Zind Naaba Appart Hôtel.

Au-delà de son volet économique, le PEEB AWARDS affiche également une dimension citoyenne et solidaire. Les organisateurs ont rappelé qu’au cours de l’édition précédente, 40 tonnes de ciment et une contribution financière de 600 000 francs CFA avaient été mobilisées au profit de Faso Mêbo. Cette année encore, les promoteurs entendent renforcer cet élan de solidarité pour soutenir les initiatives de développement national.

Plus de 500 participants venus du Burkina Faso et de la sous-région sont attendus pour cette édition qui accueillera comme invités d’honneur la Turquie, le Mali, le Ghana ainsi que Dubaï.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24