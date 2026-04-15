Burkina Faso : AGL lance le “Moving Tour” pour connecter les étudiants au monde professionnel

Africa Global Logistics (AGL) a procédé, ce mardi 15 avril 2026, au lancement officiel de la caravane « AGL Moving Tour Burkina Faso », à Ouagadougou. Cette caravane se déroule du 15 au 30 avril 2026. Pour cette première édition, elle concernera uniquement les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Elle vise à rapprocher les étudiants, particulièrement ceux de la filière transport-logistique, du monde professionnel.

Après le Maroc, « AGL Moving Tour » s’exporte au Burkina Faso. Cette initiative ambitionne de rapprocher le monde professionnel des étudiants. Pendant plus d’un mois, des conférences seront animées par des ambassadeurs AGL au profit des étudiants dans plusieurs universités du Burkina Faso, notamment l’Université Aube Nouvelle, l’Institut Africain de Management, Baba Coulibaly à Bobo-Dioulasso ainsi que l’Institut Supérieur de Technologie. Il sera question de présenter AGL aux étudiants, de leur apprendre à rédiger un bon CV, ainsi que les techniques d’entretien d’embauche, entre autres.

AGL, par la voix de son Directeur général délégué Afrique, Mohamed Diop, a expliqué que cette caravane vise à échanger avec les jeunes sur les nombreuses opportunités liées aux métiers de la logistique et du transport, notamment la digitalisation, l’innovation, la robotisation, la décarbonation, la connectivité intra-africaine et la gestion des corridors.

« L’objectif est simple, faire découvrir le métier de la logistique et du transport, un secteur essentiel au développement économique de l’Afrique. La logistique est souvent discrète, pourtant elle est au cœur de tout », a-t-il expliqué.

Mohamed Diop a ajouté que leur structure permet de relier les territoires, de faciliter les échanges, de soutenir le commerce et d’accompagner la croissance des économies.

« Le domaine de la logistique un secteur en pleine transformation qui offre de nombreuses opportunités de carrière pour les jeunes africains. Que ce soit dans les ferroviaires, les transports routiers, les ports, l’aérien, mais aussi dans les métiers du digital, de la gestion des projets ou de la circulation », a-t-il insisté.

Selon Mohamed Diop, c’est la vision éclairée des autorités burkinabè qui a motivé le choix du pays pour accueillir cette édition, après celle tenue au Maroc, qui a connu un succès lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Le Burkina Faso, parce que nous estimons que c’est un pays modèle, un pays de l’Hinterland et les autorités ont une vision claire pour leur stratégie logistique. Également, c’est une question d’attachement au pays car c’est notre pays à tous », a-t-il justifié.

Le représentant du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Alexandre Yougbaré a indiqué que la question de l’employabilité constitue l’un des défis majeurs du gouvernement.

« Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision de la révolution progressiste populaire et dans les priorités stratégiques du gouvernement, notamment la promotion de l’employabilité des jeunes, l’adéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi ainsi que l’insertion socio-professionnelle durable de notre jeunesse », a-t-il souligné.

Il a poursuivi que l’accompagnement et l’encadrement de la jeunesse sont importants afin de bâtir un avenir meilleur pour le pays. Cela ne saurait être possible sans une volonté affirmée et une confiance en les ressources intrinsèques.

« Être Résilient, avoir confiance en soi, compter d’abord sur ses propres forces et donner l’exemple au monde entier que l’Africain est un petit représentant mondial qui, d’ailleurs, a le plus fort taux de jeunesse à travers le monde, un continent d’espoir est la meilleure façon de s’affirmer et d’atteindre notre objectif » a-t-il affirmé tout en saluant l’engagement de l’AGL à promouvoir cela.

Du côté des responsables universitaires, on salue cette initiative de l’AGL qui rapproche des étudiants du monde professionnel.