Lancement de l’opération « Nakobiir Sõgfu » : La solidarité nationale au service de la formation technique

Le top de départ de l’opération « Nakobiir Sõgfu » a été donné ce mercredi 15 avril 2026 à Ouagadougou. Cette initiative nationale vise à collecter du matériel technique et électronique hors d’usage afin d’équiper les centres de formation professionnelle du pays. En transformant des appareils en panne en supports pédagogiques, le projet permet d’offrir une formation plus concrète aux apprenants.

Le projet repose sur un constat précis : l’insuffisance de matériel pratique pour les élèves des filières techniques au Burkina Faso. Pour corriger ce manque, l’opération « Nakobiir Sõgfu » sollicite la contribution des citoyens et des entreprises.

Ces derniers sont invités à faire don d’équipements dont ils n’ont plus l’usage, tels que des ordinateurs, des moteurs, des ventilateurs ou des circuits électroniques.

Lors de la cérémonie de lancement, le Pr Moumouni Zoungrana a expliqué la pertinence pédagogique de cette démarche. Selon lui, la manipulation réelle est indispensable à l’apprentissage des métiers techniques.

« On n’apprend pas la mécanique ou l’électronique uniquement dans les livres. Nos élèves ont besoin de toucher, de démonter et de comprendre comment fonctionnent les machines réelles, même si elles ne marchent plus », a-t-il précisé. Il a ajouté que chaque don constitue un soutien direct à la qualification professionnelle des jeunes.

Les chefs des structures de formation, qui recevront ce matériel, ont exprimé leur adhésion au projet. Le Proviseur du Lycée Technique National (LTN), s’exprimant au nom de ses collègues, a souligné l’impact de cet appui sur le fonctionnement des ateliers.

« En tant que responsables d’établissements, nous sommes confrontés chaque jour à la difficulté d’enseigner la pratique avec peu de moyens. Recevoir ce matériel est une bouffée d’oxygène », a-t-il affirmé. Il a également insisté sur la reconnaissance du corps enseignant.

« Au nom de tous mes collègues proviseurs et directeurs de centres, je tiens à dire que nous accueillons ces outils avec une immense gratitude. C’est le matériel de manipulation qui fait le véritable technicien ».

Du côté des bénéficiaires directs, l’initiative est perçue comme un moyen de renforcer leurs compétences techniques. Mohamine Ouédraogo, étudiant en électrotechnique et porte-parole des élèves, a témoigné de l’importance de cette ressource.

« C’est une excellente nouvelle pour nous. Avoir accès à de vrais moteurs, même hors d’usage, nous permet de nous tromper sans peur de casser du matériel neuf. C’est comme cela que nous allons vraiment apprendre notre métier », a-t-il expliqué.

La campagne de collecte se déploie actuellement dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, où des points de réception sont ouverts.

Le Pr Moumouni Zoungrana a rappelé que tout appareil inutilisé peut devenir un support d’apprentissage précieux, faisant de cette opération un acte de solidarité pour l’avenir de la jeunesse.

Akim KY

Burkina 24