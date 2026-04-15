Tour cycliste féminin Yennenga 2026 : Awa Bamogo remporte la 2e étape entre Guiba et Garango

La deuxième étape de la première édition du Tour cycliste international féminin Yennenga s’est disputée ce mercredi 15 avril 2026 entre Guiba et Garango, sur une distance de 66,900 km. Comme lors de la première étape, Awa Bamogo s’est illustrée en s’imposant à l’arrivée.

Le départ fictif a été donné à 8h53 avec 23 coureuses dans le peloton avant le départ réel à 8h59. Dès les premiers kilomètres, le peloton reste groupé, sans véritable tentative d’échappée. Pour cette deuxième étape, un seul sprint intermédiaire, situé à Niangho au kilomètre 39.

A 5 km de ce point, le peloton roulait toujours de manière compacte. La situation reste inchangée jusqu’aux 15 derniers kilomètres, l’équipe Guimbi Ouattara, la deuxième équipe du Burkina Faso mène le peloton.

Un peloton groupe jusqu’à l’arrivée

A 10 km de l’arrivée, le rythme s’intensifie. Une chute survient, impliquant deux coureuses du Cameroun et une du Nigeria, sans toutefois perturber la course.

Dans les derniers kilomètres, le peloton est resté groupé. Au sprint final, c’est Awa Bamogo de l’équipe Yennenga, qui a fait la différence en s’imposant une nouvelle fois. Avec cette deuxième victoire consécutive, elle confirme sa bonne forme dans ce début de compétition.

Il reste encore trois étapes pour boucler cette édition en plus du Grand Prix Yennenga prévu le dimanche prochain à Ouagadougou.