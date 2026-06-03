Ukraine : Des drones frappent Saint-Pétersbourg en pleine ouverture du Forum économique international

Des drones ukrainiens ont visé, ce mercredi 3 juin 2026, plusieurs infrastructures à Saint-Pétersbourg, dont des sites énergétiques et militaires, le jour même de l’ouverture du Forum économique international, un événement majeur du calendrier russe destiné à attirer investisseurs et partenaires étrangers, rapporte La Presse Ca.

L’attaque a touché plusieurs installations sans faire de victimes. Le gouverneur de la région, Alexandre Beglov, a indiqué que des dégâts matériels ont été enregistrés.

Dans le même temps, environ 20 000 participants issus de 130 pays sont attendus au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), souvent présenté comme le « Davos russe ». Le président russe Vladimir Poutine doit y prononcer un discours vendredi 5 juin 2026.

Le Kremlin a réagi en promettant des « réponses systémiques » à ces attaques, qui interviennent au lendemain d’une nouvelle salve de frappes russes en Ukraine ayant fait plusieurs victimes.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que ces opérations s’inscrivent dans une stratégie de « sanctions à longue portée », visant des infrastructures russes considérées comme stratégiques.

Selon le ministère russe de la Défense, des centaines de drones ukrainiens auraient été interceptés au cours de la nuit dans plusieurs régions du pays, y compris des zones proches de la frontière ukrainienne et la Crimée annexée.

L’attaque a également entraîné des perturbations dans le transport aérien, notamment la fermeture temporaire de l’aéroport de la ville, tandis que plusieurs liaisons entre Moscou et Saint-Pétersbourg ont été retardées.

Sur place, les premiers participants au forum ont été accueillis par une atmosphère inhabituelle, marquée par la fumée visible à proximité du centre de conférence, selon des journalistes présents.

Le SPIEF, autrefois vitrine de l’ouverture économique de la Russie, rassemble cette année des représentants de pays alliés de Moscou, notamment d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine.