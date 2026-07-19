Communiqué | Fraude au sein du réseau Orange Money Burkina Faso : mesures de contrôle temporaires sur l’offre Gold 1

Communiqué de la Direction Générale — Ouagadougou, le 19 juillet 2026

Orange Money Burkina Faso informe ses clients et partenaires qu’elle a détecté des pratiques frauduleuses au sein de son réseau de distribution, liées à l’offre Gold 1 destinée aux marchands.

Ces pratiques consistaient à générer artificiellement des transactions afin de percevoir indûment des commissions.

Pour renforcer ses contrôles et mener les investigations nécessaires, Orange Money Burkina Faso a temporairement modifié les modalités de facturation de cette offre.

Durant cette période, les frais de 1 %, habituellement prélevés lors du retrait, ont été débités sur le compte du marchand au moment du paiement. Cette mesure n’a entraîné aucun coût supplémentaire :

✳️ Les paiements sont restés gratuits pour les clients ;

✳️ Les frais sont restés à la charge des marchands ;

✳️ Les retraits des marchands sont devenus temporairement gratuits.

La situation est désormais sous contrôle et le mode initial de facturation de l’offre Gold 1 a été rétabli.

Orange Money Burkina Faso poursuit le renforcement de ses dispositifs de contrôle sur l’ensemble de son écosystème.

Orange Money Burkina Faso présente ses excuses pour les éventuels désagréments occasionnés et remercie ses clients, ses partenaires et les autorités pour leur confiance et leur collaboration.

Orange Money Burkina Faso invite toutes les personnes ayant des questions, des réclamations ou qui rencontreraient encore des difficultés à se rapprocher de ses services à travers les canaux suivants :

Appel : 127

WhatsApp : (+226) 07 00 01 21

Facebook Messenger : Orange Money Burkina