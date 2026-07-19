Journalisme : Soumane Wahab Karambiri décroche sa licence en analysant la consommation de l’information sportive sur Burkina 24

Soumane Wahab Karambiri a soutenu avec succès, le vendredi 17 juillet 2026, à l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC), son rapport de stage de fin de cycle portant sur le thème « La consommation de l’information sportive sur le média en ligne Burkina 24 ». La qualité de son analyse et de sa présentation a convaincu le jury, qui lui a décerné la note de 16/20, avec la mention « Très bien ».

Dans le cadre de l’obtention de sa Licence en sciences et techniques de l’information et de la communication, Soumane Wahab Karambiri a consacré son travail de fin de cycle à l’analyse des habitudes de consommation de l’information sportive sur Burkina 24.

Devant les membres du jury, l’impétrant a défendu son travail à travers une présentation axée sur sa démarche, ses résultats et les principaux enseignements tirés de son étude.

Son analyse a notamment permis d’identifier le profil type des consommateurs des contenus de Burkina 24, tout en mettant en lumière les facteurs qui motivent leur intérêt pour l’information sportive diffusée par le média.

À l’issue de la soutenance, le jury a salué la pertinence du sujet, la qualité du travail présenté ainsi que la prestation du candidat. Quelques observations ont été formulées afin de renforcer certains aspects du rapport, avant de lui attribuer la note de 16/20, avec la mention « Très bien ».

Une étude motivée par la place de l’information sportive sur Burkina 24

Revenant sur le choix de Burkina 24 comme terrain d’étude, Soumane Wahab Karambiri explique que ce média répondait pleinement aux objectifs de sa recherche.

« Nous avons choisi Burkina 24 parce que notre étude s’intéresse à la consommation de l’information sportive en ligne. Nous avons observé que Burkina 24 bénéficiait d’une audience considérable sur ses réseaux sociaux et accordait une place importante à l’information sportive dans ses contenus. C’est ce qui a motivé notre choix d’y effectuer notre stage », a-t-il expliqué.

L’impétrant a souligné que les résultats obtenus ont permis de mieux cerner le profil des consommateurs des contenus sportifs du média. « Globalement, notre étude nous a permis de dégager un profil type du consommateur de l’information sportive de Burkina 24. Il s’agit d’un jeune homme âgé de 18 à 35 ans, ayant un niveau d’études supérieur et généralement étudiant », a-t-il indiqué.

Les appréciations de son maître de stage sont venues conforter cette réussite.

« Soumane Wahab Karambiri s’est montré discipliné, assidu et travailleur tout au long de son stage. Il s’est pleinement investi dans les activités de la rédaction et a contribué à plusieurs productions journalistiques », a souligné son maître de stage, Sié Frédéric Kambou, journaliste à Burkina 24.

Cette soutenance vient couronner le parcours universitaire de Soumane Wahab Karambiri, désormais titulaire d’une Licence en sciences et techniques de l’information et de la communication.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24