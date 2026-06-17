Burkina 24 : Quinze ans d’histoire, un nouveau souffle !

Burkina 24 ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Votre média en ligne leader a officiellement commémoré, le mardi 16 juin 2026, le quinzième anniversaire de sa création. Célébrée à Ouagadougou, cette étape charnière a été couplée au lancement d’une nouvelle identité visuelle, qui symbolise la volonté de l’organe de presse de moderniser son image tout en réaffirmant ses missions fondamentales.

Lancé le 1er juin 2011, Burkina 24 s’est imposé au fil des années comme une référence dans le paysage médiatique numérique burkinabè. La Directrice Générale, Farida Zonon/Kaboré, a rappelé l’histoire du média.

« Avant tout, celle d’une vision audacieuse, portée par des femmes et des hommes ayant anticipé, dès les premières heures, l’importance du numérique comme levier de démocratisation de l’information », a-t-elle décrit.

Faisant face aux mutations technologiques constantes et aux défis économiques du secteur, Burkina 24 a su bâtir sa solidité sur la résilience. Aujourd’hui, le média compte une audience cumulée de plus de 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. La direction désigne cette confiance des lecteurs comme le capital de l’entreprise.

Le 15e anniversaire a été l’occasion de dévoiler une nouvelle identité visuelle. Selon les précisions apportées, « le logo a été conçu pour être sobre et épuré, visant une pérennité au-delà des effets de mode ».

La couleur rouge renvoie aux couleurs nationales et, comme l’indique la direction, « symbolise l’alerte, l’actualité et la réactivité du média dans sa veille constante 24 heures sur 24 ». Farida Zonon a associé cette transition graphique au « début d’un nouveau cycle tourné vers l’innovation et la modernisation », a-t-elle déclaré.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités du secteur public et privé. Pour le parrain Achille Roland Sow, président de la Délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et de l’industrie du Burkina Faso, représenté par Raoul Tiéné, « avec de la vision, de la persévérance et de l’innovation, il est possible de bâtir une entreprise capable de créer de la valeur, des emplois et un impact positif pour la société », a-t-il affirmé.

Michel Saba, représentant le ministre de la Communication, de la culture des arts et du Tourisme, a qualifié Burkina 24 de « partenaire très précieux qui, dans ce contexte de désinformation, contribue donc à éduquer, à informer la population sur les actions menées au niveau public et sur le développement du pays ».

La représentante du ministère de la Transition Digitale, Élise Kaba, a également mentionné le souci d’innovation du média pour s’adapter aux évolutions technologiques.

La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, de la représentante du Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications électroniques, du représentant du Président du Conseil Supérieur de la Communication, du représentant du Président de la Délégation Spéciale Consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, ainsi que de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burkina Faso, entourés de nombreux acteurs du monde des médias, partenaires et collaborateurs.

Akim KY

Burkina 24