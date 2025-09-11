Faso Mêbo : Un cadeau original de Burkina 24 pour embellir les rues

Guidé par son engagement au service des Burkinabè, Burkina 24 s’est déporté sur le site de Faso Mêbo, ce jeudi 11 septembre 2025. Cette fois-ci, pas pour une quête d’informations, mais pour un acte patriotique, à travers un don à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce don composé de 24 pots et des fleurs, est destiné à embellir la ville de Ouagadougou et lui donner plus d’éclat.

Dans sa mission régalienne de distiller la bonne information au quotidien, votre média en ligne leader Burkina 24 ne reste pas aussi en marge des activités sociales.

Pour aller au-delà des plumes et micros, le média en ligne, accompagné de l’artiste Sana Bob, a posé un acte concret. Un don de 24 pots et des fleurs, c’est ce qu’a octroyé Burkina 24 pour soutenir l’initiative présidentielle.

« Ce geste s’inscrit dans la dynamique de contribuer à la construction et à l’embellissement d’un Burkina Faso résilient, prospère et uni. Ce don témoigne de notre engagement, notre créativité et notre motivation à la construction et à l’embellissement d’un Burkina Faso résilient, prospère et uni », a signifié Fatima Farida Zonon/Kaboré, directrice générale de Burkina 24, tout en confiant que le don est estimé à une valeur d’un million de F CFA.

En plus de ce geste de solidarité, le personnel de Burkina 24 a renforcé le rang des ouvriers, en troquant leurs plumes et micros contre les pelles, brouettes, et autres, pour la confection des pavés.

Les pots de fleurs ont été posées sur des espaces publics de la ville, notamment le mémorial Thomas Sankara, le boulevard Thomas Sankara et le parvis de l’École Nationale de la Magistrature (ENAM).

Burkina 24 poursuit son action de solidarité en relayant l’information en lien avec l’initiative Faso Mêbo.

Sié Frédéric KAMBOU

