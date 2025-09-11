Championnat d’Afrique d’athlétisme de Tokyo : « La der » de la carrière pour Hugues Fabrice Zango

Une page se tourne bientôt pour le premier médaillé olympique du Burkina Faso. Hugues Fabrice Zango a décidé de mettre fin à sa carrière après les championnats du monde d’athlétisme du 13 au 21 septembre 2025 à Tokyo.

« Famille c’est l’heure de ma dernière danse !!! », a écrit Fabrice Zango sur sa page Facebook accompagnée d’une vidéo. L’un des premiers grands exploits de Hugues Fabrice Zango remonte en 2019 lorsqu’il remporte la médaille de bronze aux championnats du monde de Doha lors de son dernier saut. C’était la première fois que le Burkina Faso remportait une médaille d’un tel niveau de compétition.

Première médaille olympique du Burkina Faso

En janvier 2021, il avait encore parler de lui en battant le record du monde en salle de triple saut avec un saut de 18,07m à Aubière en France. Lors des Jeux olympiques de Tokyo, Hugues Fabrice Zango offre au Burkina Faso sa première médaille olympique avant de compléter sa collection en 2024 avec le titre de champion du monde avec un triple saut de 17,64m.

Fabrice Zango a également dominé l’athlétisme africain au triple saut en remportant les Jeux de la Francophonie d’Abidjan en 2017 avec 16,92m, les championnats d’Afrique d’Asaba au Nigeria en 2018, de Saint Pierre en 2022 et de Douala en 2024.

Aux championnats du monde en salle de Nankin, il termine à la troisième place. Pour sa dernière compétition, « l’objectif c’est gagner, point », a ajouté Hugues Fabrice Zango.