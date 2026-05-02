SNC 2026 : Mascotte Joseph Tapsoba et Eltafa Siboné en visite sur le stand de Telecel Faso

Présent sur tous les fronts depuis le lancement de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), Telecel Faso continue d’illustrer son dynamisme par des actions concrètes. Le vendredi 1er mai 2026, le stand du réseau a vibré au rythme de la solidarité. L’opérateur a eu le plaisir d’accueillir deux de ses ambassadeurs emblématiques, venus non seulement marquer leur présence, mais aussi témoigner leur soutien indéfectible à la vision et aux engagements du réseau.

Animateurs cultes et visages de référence pour plusieurs générations, Mascotte Joseph Tapsoba de l’émission « Coktail » et Eltafa Siboné de l’émission le « Samandé » ont été les invités de marque de Telecel Faso, apportant tout leur prestige à la présence du réseau sur cette SNC.

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Pour le Directeur Général Adjoint du réseau cette visite témoigne une fois de plus de la volonté inébranlable du réseau de se tenir aux côtés des acteurs de la culture au Burkina Faso.

« Ce sont des grands noms de la culture burkinabè qui ont favorisé l’éclosion de nombreux talents tout en assurant le rayonnement de notre patrimoine à l’échelle nationale et internationale ; c’est donc un véritable honneur pour nous de les compter à nos côtés », a déclaré le Directeur Général Adjoint de Telecel Faso.

Fortement touchés par cet accueil, les deux ambassadeurs n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude et leur fierté d’être associés à l’image du « réseau des Burkinabè ».

« Nous sommes venus accompagner Telecel, qui est bien plus qu’un partenaire : c’est le soutien privilégié de la culture dans notre pays. À travers nos émissions, c’est ce partenariat qui nous permet de pérenniser nos projets. Si l’émission Cocktail existe encore aujourd’hui, c’est grâce au soutien de Telecel, qui nous offre cet espace d’expression essentiel pour la promotion de tous les artistes », a confié Mascotte avec reconnaissance », a reconnu Mascotte.

Entre hommages et partages, le passage de ces icônes sur le stand de Telecel Faso a marqué un temps fort de cette 22e édition de la SNC. À travers cette rencontre, Telecel Faso réaffirme que son slogan « Le réseau des Burkinabè » n’est pas qu’une simple formule, mais un engagement vivant au cœur de l’identité culturelle du pays.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24