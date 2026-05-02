Mali : Le Tribunal militaire de Bamako annonce l’implication de plusieurs personnalités militaires, civiles et politiques après les attaques terroristes du 25 avril

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Armée, sécurité, défense, lutte contre le terrorisme dans le Sahel
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Le Tribunal militaire de Bamako a annoncé l’ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires à la suite des attaques terroristes perpétrées le 25 avril 2026 dans différentes localités du Mali.

Dans un communiqué officiel, les autorités judiciaires militaires indiquent que les investigations en cours ont déjà permis d’identifier plusieurs profils présumés impliqués dans ces attaques coordonnées.

Selon le communiqué, parmi les personnes citées figurent des militaires radiés ou en instance de radiation, des hommes politiques, des militaires en activité ainsi qu’un militaire à la retraite.

Le parquet militaire précise que les enquêtes visent à établir les responsabilités individuelles et les éventuelles complicités ayant facilité les opérations terroristes.

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Les procédures ouvertes concernent notamment des faits d’« association de malfaiteurs », de « terrorisme », de « complicité » et d’atteinte à la sûreté de l’État. Les autorités assurent que les auteurs, coauteurs et complices présumés feront l’objet de poursuites conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces attaques, qui ont visé des positions des Forces armées maliennes ainsi que des infrastructures stratégiques, interviennent dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Le Tribunal militaire affirme que tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour identifier les responsables et faire avancer les procédures judiciaires.

Les autorités maliennes réaffirment enfin leur détermination à lutter contre le terrorisme et à préserver l’intégrité du territoire national.

     
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