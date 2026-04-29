Mali : Le Président Assimi Goïta fixe 16 orientations stratégiques après les attaques du 25 avril

Le Président de la Transition malienne, le Général d’Armée Assimi Goïta, a présidé le mercredi 29 avril 2026 une session du Conseil supérieur de la Défense nationale consacrée à l’évaluation de la situation sécuritaire, à la suite des attaques coordonnées survenues le 25 avril.

La réunion s’est tenue en présence du Premier ministre, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, des membres du gouvernement ainsi que du Chef d’état-major général des Armées.

À l’issue des travaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, a présenté les conclusions devant la presse. Il a d’abord exprimé les condoléances de la Nation aux familles des victimes, tout en rendant hommage au ministre de la Défense, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, décédé lors des attaques.

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Selon lui, ces offensives simultanées, visant plusieurs localités du pays, ont été « minutieusement préparées » par des groupes armés terroristes, avec des objectifs stratégiques clairement définis.

Toutefois, il a assuré que la riposte des Forces armées et de sécurité a permis de contenir les assaillants, leur infligeant « d’importantes pertes humaines et matérielles » avant leur repli.

Le Conseil supérieur de la Défense nationale a, à cette occasion, procédé à une analyse approfondie de la situation sécuritaire. Le Chef de l’État a formulé seize orientations stratégiques destinées à renforcer le dispositif national de défense et de sécurité.

Le ministre a également affirmé que la situation reste sous contrôle sur l’ensemble du territoire national, saluant la mobilisation des populations, notamment leur contribution à travers le renseignement.

Il a enfin appelé les citoyens au calme, à la vigilance et à la cohésion nationale, tout en les invitant à s’en tenir aux sources officielles face aux informations circulant sur les réseaux sociaux.