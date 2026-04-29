Mali : Les funérailles du ministre de la Défense Sadio Camara annoncées pour ce jeudi 30 avril 2026

Les funérailles du ministre malien de la Défense, le général Sadio Camara, sont prévues ce jeudi 30 avril 2026, selon une source militaire relayée mercredi par plusieurs médias.

Figure centrale du régime militaire en place, Sadio Camara a été tué le samedi 25 avril lors d’une attaque ayant visé sa résidence située à Kati, près de Bamako.

D’après la même source, les obsèques se dérouleront sous haute sécurité, dans un contexte marqué par une situation sécuritaire toujours sensible au Mali.

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À ce stade, aucun détail officiel n’a été communiqué concernant le lieu précis de la cérémonie ni la liste des personnalités attendues.

Âgé de 47 ans, le général Sadio Camara occupait une place stratégique au sein des autorités de transition. Il était notamment considéré comme l’un des artisans du rapprochement engagé ces dernières années entre Bamako et Moscou.

Selon la source militaire citée, la cérémonie funéraire devrait débuter à 10 heures, heure locale et GMT.