Mali : Le gouvernement annonce le décès du Général Sadio Camara et décrète un deuil national

Le gouvernement de la Transition du Mali a officiellement annoncé, ce 26 avril 2026, le décès du Général de Corps d’Armée Sadio Camara, ministre d’État en charge de la Défense et des Anciens Combattants.

Selon le communiqué officiel, il a succombé à ses blessures à la suite d’une attaque terroriste survenue dans la matinée du 25 avril.

Un véhicule piégé conduit par un kamikaze a ciblé sa résidence, provoquant de violents affrontements avec les forces de sécurité.

L’attaque a également causé plusieurs pertes en vies humaines notamment du côté des assaillants, ainsi que des dégâts matériels importants, dont l’effondrement partiel de sa résidence et la destruction d’une mosquée voisine.

Le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, a salué la mémoire d’un officier « engagé et dévoué à la nation », tout en adressant ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble des victimes.

Un deuil national de deux jours a été décrété en hommage au disparu, dont les obsèques feront l’objet d’un communiqué ultérieur.