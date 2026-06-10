Moyen-Orient : Trump menace de frapper l’Iran, l’ONU alerte sur le risque d’une guerre totale

La tension monte dangereusement au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a affirmé le mercredi 10 juin 2026 que les États-Unis s’apprêtaient à mener des frappes contre l’Iran, accusant Téhéran de faire traîner les négociations et de « se moquer » de Washington.

« On va les attaquer, les attaquer très durement », a déclaré le président américain à la presse dans le bureau Ovale, ajoutant que ce serait dès « aujourd’hui » à savoir mercredi 10 juin 2026. « On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n’arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se moquent de nous », s’est-il plaint.

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Cette sortie marque un net durcissement du ton américain alors que, la veille encore, Donald Trump évoquait la possibilité d’un « très bon accord » avec l’Iran dans un délai de deux à trois jours. Mais les nouveaux échanges de tirs enregistrés ces dernières heures semblent avoir compromis les perspectives d’apaisement.

Le président américain a également indiqué envisager des frappes contre des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment des centrales électriques et des ponts. Une menace immédiatement dénoncée par le président iranien Massoud Pezeshkian, qui y voit un signe de « désespoir » face à la résistance de son pays.

Escalade militaire dans le Golfe

L’Iran a revendiqué des attaques visant des bases américaines à Bahreïn et en Jordanie, présentées comme des représailles aux frappes menées par Washington sur son territoire. Ces opérations américaines avaient été déclenchées après la destruction d’un hélicoptère américain dans le détroit d’Ormuz, un incident attribué à Téhéran.

Dans la région, plusieurs pays ont signalé des menaces aériennes. Bahreïn affirme avoir intercepté plusieurs attaques tandis que la Jordanie annonce avoir détruit cinq missiles visant la région d’Azraq, où se trouve une base militaire américaine.

Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé avoir neutralisé un pétrolier accusé de violer le blocus imposé aux ports iraniens. L’opération a fait plusieurs victimes et disparus parmi l’équipage.

Donald Trump a également révélé que les forces américaines avaient mené une opération secrète destinée à sécuriser le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, permettant selon lui le passage de plus de 100 millions de barils de pétrole et de plus de 200 navires commerciaux.