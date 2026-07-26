Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance « KIIRAAY – Les Patriotes Républicains », son nouveau parti politique

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé, le samedi 25 juillet 2026 à Dakar, son nouveau parti politique baptisé « KIIRAAY – Les Patriotes Républicains ». Présentée lors de l’Assemblée générale constitutive organisée au King Fahd Palace, cette nouvelle formation est issue de la transformation de la coalition « Diomaye Président » et marque une nouvelle étape dans la recomposition de la majorité présidentielle, rapporte plusieurs presse sénégalaise

Cette création intervient au terme d’un processus de restructuration engagé en novembre 2025 sous la supervision d’Aminata Touré, chargée par le chef de l’État de fédérer ses soutiens au sein d’une formation politique unifiée. Elle intervient également dans un contexte de rupture avec Ousmane Sonko et le Pastef, après plusieurs mois de consultations, de tournées départementales et de ralliements d’élus locaux, d’organisations et de mouvements politiques.

Bassirou Diomaye Faye a présenté KIIRAAY comme un projet politique appelé à s’inscrire dans la durée, en s’appuyant sur des valeurs de proximité, de patriotisme et de rassemblement.

« Aujourd’hui, nous fondons une maison commune. Fonder, c’est semer une graine », a déclaré le président de la République devant les militants et responsables réunis pour l’occasion. Évoquant son parcours personnel, le chef de l’État a rappelé ses origines rurales pour illustrer sa conception de l’engagement politique.

« J’ai été un enfant de Ndiaganiao. Je viens d’une famille de paysans. C’est dans ce monde-là, bien avant les livres, que j’ai reçu mes premières leçons de politique », a-t-il affirmé.

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Poursuivant la métaphore agricole, il a appelé ses partisans à privilégier le travail de terrain plutôt que les polémiques.

« Le temps est le plus honnête des juges. Chez nous, un paysan ne passe pas sa saison à maudire l’herbe folle… Me voici donc au champ », a lancé le président, estimant que KIIRAAY constitue une « semence nouvelle » destinée à s’enraciner dans toutes les communes du Sénégal ainsi qu’au sein de la diaspora.

Le lancement de cette formation politique marque un tournant dans l’organisation du camp présidentiel. À son accession à la magistrature suprême, Bassirou Diomaye Faye avait quitté le poste de secrétaire général du Pastef afin de respecter le principe de séparation entre la fonction présidentielle et la direction d’un parti politique.

Avec la création de KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, plusieurs ministres et responsables de la majorité, jusque-là membres de différentes formations politiques, sont désormais appelés à clarifier leur appartenance en rejoignant, de manière exclusive, la nouvelle structure.

Superviseure générale de la coalition « Diomaye Président », Aminata Touré a salué l’aboutissement d’un travail entamé il y a plusieurs mois.

« Le président nous avait demandé d’ouvrir cette coalition à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises. Neuf mois plus tard, cela a abouti à la création de ce parti politique », s’est-elle réjouie.

Selon les responsables de la nouvelle formation, un congrès national sera organisé à la fin de l’hivernage afin de mettre en place les instances dirigeantes du parti. Cette échéance sera précédée d’une tournée nationale destinée à mobiliser les militants dans l’ensemble des régions du pays et au sein de la diaspora.