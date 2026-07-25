Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ inaugure le barrage de Pô Kapro

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 42 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

‎Présent à Pô dans le cadre de la sortie officielle des Élèves-Officiers d’Active, le Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération AES, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a inauguré ce samedi 25 juillet 2026, le barrage de Pô Kapro.

‎La réalisation de ce barrage est un véritable ouf de soulagement pour les populations de la localité. L’infrastructure, promise depuis les années 1960 par les régimes successifs, est aujourd’hui, enfin, une réalité avec le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui avait noté la doléance lors d’une audience avec les autorités locales, en 2023.

‎« C’est un barrage qui était beaucoup attendu. Et il y en aura d’autres dans la région. L’Office National des Barrages et des Aménagements Hydro-agricoles (ONBAH) est en train d’identifier le potentiel pour réaliser d’autres en plus de celui-là », a déclaré le Président du Faso.

‎La mise en eau de ce barrage s’inscrit dans la dynamique engagée par la Révolution Progressiste Populaire pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Lire aussi👉🏿Depuis la Région de Yaadga, le cri de ralliement du Capitaine Ibrahim Traoré pour une souveraineté intégrale

‎Selon le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, « l’objectif c’est de fournir premièrement, de l’eau potable à la population, ensuite permettre aux jeunes de s’occuper utilement et faire de l’agriculture et la pisciculture à temps plein autour des points d’eau que nous allons réaliser ».

‎Le barrage de Pô dont les travaux ont été réalisés en 8 mois, a une digue longue de près de 700 mètres et une capacité de près de 1,1 millions de m3.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso   

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 42 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Promo Orange Money 2026 : Remportez une voiture MG One, des motos Sirius d’une valeur de 26 millions et du cash grâce à vos transactions

il y a 2 heures

Burkina Faso : La Fondation ELISHA lance ses activités avec deux projets de plus de 440 millions FCFA

il y a 2 heures

Lutte contre le mariage d’enfants au Burkina Faso : Le nouveau Code des personnes et de la famille expliqué aux journalistes

il y a 3 heures

Guinée-Bissau : Domingos Simoes Pereira, « malade », évacué au Portugal pour des soins

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page