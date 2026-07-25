Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ inaugure le barrage de Pô Kapro

‎Présent à Pô dans le cadre de la sortie officielle des Élèves-Officiers d’Active, le Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération AES, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a inauguré ce samedi 25 juillet 2026, le barrage de Pô Kapro.

‎La réalisation de ce barrage est un véritable ouf de soulagement pour les populations de la localité. L’infrastructure, promise depuis les années 1960 par les régimes successifs, est aujourd’hui, enfin, une réalité avec le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui avait noté la doléance lors d’une audience avec les autorités locales, en 2023.

‎« C’est un barrage qui était beaucoup attendu. Et il y en aura d’autres dans la région. L’Office National des Barrages et des Aménagements Hydro-agricoles (ONBAH) est en train d’identifier le potentiel pour réaliser d’autres en plus de celui-là », a déclaré le Président du Faso.

‎La mise en eau de ce barrage s’inscrit dans la dynamique engagée par la Révolution Progressiste Populaire pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

‎Selon le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, « l’objectif c’est de fournir premièrement, de l’eau potable à la population, ensuite permettre aux jeunes de s’occuper utilement et faire de l’agriculture et la pisciculture à temps plein autour des points d’eau que nous allons réaliser ».

‎Le barrage de Pô dont les travaux ont été réalisés en 8 mois, a une digue longue de près de 700 mètres et une capacité de près de 1,1 millions de m3.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso