Communiqué | CEGECI : Une opération spéciale de recouvrement des loyers du 20 juillet au 19 août 2026

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

La Directrice Générale du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) informe l’ensemble des locataires des cités sous sa gestion qu’une opération spéciale de recouvrement est organisée à l’intention des clients accusant des arriérés de paiement de loyer.

Cette opération se déroulera du lundi 20 juillet au mercredi 19 août 2026 inclus.
Tous les clients concernés sont invités à se présenter aux guichets du CEGECI afin de s’acquitter de leurs arriérés de loyer. À titre exceptionnel, les horaires d’ouverture des guichets sont réaménagés comme suit durant cette période.

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des clients que les pénalités de retard seront suspendues durant la période sus indiquée, au profit de ceux qui régulariseront leur situation.

Passé ce délai, une procédure de résiliation de contrat, de retrait du logement et de réattribution à de nouveaux clients sera engagée à l’encontre des contrevenants, conformément aux textes en vigueur.

S’acquitter de son loyer, c’est permettre au CEGECI de réaliser davantage de logements et d’infrastructures au profit du plus grand nombre.

Communiqué

Télécharger le communiqué ici

 

 
     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 24 Juillet 2026

il y a 16 heures

Communiqué | Avis à manifestation d’intérêt n°2026-001/ch/dg/dchag Pour la constitution d’une base de données des fournisseurs et des prestataires agrées

il y a 20 heures

Annonce | Promo Exceptionnelle : Le JETOUR X70 V3 à seulement 17.999.999 FCFA TTC !

il y a 3 jours

Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 20 Juillet 2026

il y a 5 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page