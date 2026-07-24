Nigeria : Une mystérieuse mousse blanche sur une autoroute déclenche une enquête environnementale

Une étrange scène attire depuis quelques jours l’attention des automobilistes sur l’axe Kaduna-Abuja, l’une des routes les plus fréquentées du Nigeria. Une importante quantité de mousse blanche, apparue sur une portion de cette autoroute reliant le nord du pays à la capitale fédérale, a suscité la curiosité des usagers et provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux, rapporte Radio Guinée.

Dès les premières observations, plusieurs conducteurs se sont arrêtés pour photographier et filmer ce phénomène inhabituel, transformant temporairement la zone en un lieu d’observation. Face à l’affluence et aux interrogations sur l’origine de cette substance, les autorités environnementales ont rapidement réagi.

L’Agence nigériane chargée du contrôle des normes environnementales, la National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (Nesrea), a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer la composition exacte de cette mousse. Des équipes techniques ont été dépêchées sur place pour prélever des échantillons de la mousse, du sol ainsi que de l’eau provenant d’un cours d’eau voisin, en vue d’analyses en laboratoire.

En attendant les résultats, les autorités appellent la population à la prudence et recommandent d’éviter tout contact avec la substance. « Nous devons d’abord savoir de quoi il s’agit avant de pouvoir indiquer les mesures de précaution », a expliqué un responsable de la Nesrea.

Les premières hypothèses avancent la piste d’un déversement accidentel provoqué par un camion. Toutefois, la nature du produit transporté reste encore inconnue. Les témoignages recueillis auprès des automobilistes alimentent également les interrogations. Certains évoquent une apparence semblable à de la neige, tandis que d’autres racontent avoir entendu des rumeurs évoquant un phénomène venu du ciel.

La scène a également entraîné des perturbations sur la circulation. Plusieurs conducteurs, attirés par cette apparition inhabituelle, ont ralenti ou se sont arrêtés pour observer et partager des images sur internet, provoquant des embouteillages sur une partie de l’axe routier.

Au-delà de l’aspect spectaculaire, cet événement soulève des préoccupations environnementales et sanitaires. Le Nigeria, régulièrement confronté à des incidents liés aux hydrocarbures, aux produits chimiques et au transport de matières dangereuses, reste particulièrement attentif aux risques de contamination des sols et des ressources en eau.

Les autorités poursuivent leurs investigations pour identifier l’origine exacte de cette mousse et déterminer les éventuelles mesures de dépollution. Le site demeure sous surveillance jusqu’à la publication des conclusions des analyses.

Cette affaire rappelle l’importance d’une réaction rapide face aux phénomènes inhabituels pouvant représenter un risque pour la santé publique et l’environnement.