Conseil des ministres : La plateforme SYLVIE change de statut

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Le conseil des ministres du jeudi 23 juillet 2026 a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de la Société de gestion de la plateforme SYLVIE (SOGESY), une étape qui consacre son évolution vers le statut de société d’État.

Mise en service le 16 février 2016, la plateforme SYLVIE est un outil de facilitation du commerce géré jusqu’à présent par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) à travers la SOGESY, constituée sous la forme d’une société anonyme unipersonnelle.

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Selon le gouvernement, cette réforme s’inscrit dans le cadre des changements institutionnels engagés pour renforcer la cohérence des dispositifs de facilitation du commerce et améliorer la gouvernance des outils numériques stratégiques de l’État.

Le passage de la SOGESY au statut de société d’État vise à adapter son organisation et son mode de gouvernance aux exigences applicables aux entreprises publiques, tout en consolidant son rôle dans la modernisation des procédures commerciales.

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L’exécutif précise que l’adoption de ce décret permet à la SOGESY de disposer des textes réglementaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d’État.

Cette évolution devrait contribuer à renforcer l’efficacité et la transparence de la gestion de la plateforme SYLVIE, considérée.

 
     
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