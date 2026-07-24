Fonction publique : Le gouvernement régularise la situation des agents contractuels de l’ex-CENATRIN

Le Conseil des ministres du jeudi 23 juillet 2026 a adopté un décret autorisant le reversement des agents contractuels de l’ex-Centre national de traitement de l’information (CENATRIN) dans le statut général de la fonction publique d’État.

Créé en 1970 en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial, le CENATRIN a joué un rôle majeur dans l’introduction de l’informatique au Burkina Faso. Considéré comme le pionnier de l’informatisation et de la gestion des données de l’État, il a été liquidé en 2005.

À la suite de cette liquidation, un test de recrutement organisé en avril 2006 avait permis de retenir 27 agents sous contrat à durée indéterminée afin d’assurer la continuité de certaines missions confiées à la Direction générale des services informatiques du ministère en charge de l’Économie et des Finances.

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Selon le compte rendu du Conseil des ministres, 21 de ces agents ont depuis fait valoir leurs droits à la retraite, tandis que six restent dans les effectifs, dont un en suspension de contrat.

Le gouvernement souligne que, malgré leurs contrats de droit privé, ces agents faisaient face à plusieurs difficultés administratives et salariales, notamment l’absence d’un statut clairement défini, d’un tableau de correspondance des catégories, d’un barème de solde et d’un régime indemnitaire adaptés.

Le décret adopté vise à mettre un terme à cette situation en régularisant définitivement leur carrière. Il prévoit ainsi leur intégration dans le statut général de la fonction publique d’État, offrant un cadre juridique et administratif plus clair pour la gestion de leurs droits et obligations.