Annonce | Des histoires inoubliables aux records historiques : la sélection MELBET

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Le football reste le sport numéro 1, et le tournoi disputé en Amérique du Nord l’a encore prouvé. Des centaines de buts, des milliers de moments forts et des millions de supporters à travers le monde. La compétition est terminée, mais rien ne t’empêche de continuer à vivre chaque match à fond. Pour cela, il te suffit de parier sur MELBET ! Mais avant de passer à la suite, replonge avec nous dans les moments qui ont marqué ce tournoi.

On n’a jamais trop de football

C’est sans doute ce que se sont dit les organisateurs. Pour la première fois, 48 équipes ont participé à la compétition. Pour la première fois également, le tournoi s’est déroulé dans trois pays à la fois. Au total : 104 matchs, des dizaines de nouvelles histoires et de nombreuses surprises. Nous avons beaucoup moins dormi que d’habitude. Mais franchement, qui pourrait le regretter ?

Le conte de fées cap-verdien et Vozinha, star des réseaux sociaux

La sélection africaine a été la grande révélation du tournoi. Elle n’a perdu aucun de ses matchs dans le temps réglementaire, alors qu’elle a affronté l’Uruguay, l’Arabie saoudite et les deux futurs finalistes, l’Espagne et l’Argentine. Difficile d’imaginer des débuts plus réussis !

Vozinha est devenu l’un des symboles de cette aventure. Il est désormais le gardien le plus suivi sur Instagram. Et au moment de l’élimination du Cap-Vert, il comptait même plus de dribbles réussis que Ronaldo !

Des nerfs, du caractère et un peu de magie

Selon certaines rumeurs, le nombre de personnes aux cheveux gris aurait augmenté en Argentine cet été. Et encore, les supporters s’en sont plutôt bien sortis ! Lors de la phase à élimination directe, Messi et ses coéquipiers ne commençaient à jouer comme des champions qu’après avoir encaissé un but. Leur rencontre face à l’Égypte est devenue l’un des matchs les plus spectaculaires de l’histoire du tournoi. Peut-être trouvaient-ils simplement plus amusant de gagner de cette manière. Les Espagnols avaient bien compris le principe et ont attendu le plus longtemps possible avant de marquer. Cette fois, même la magie de Messi n’a pas suffi.

Mbappé, le dictateur

L’influence de l’attaquant sur le vestiaire et sur le sélectionneur français a inspiré de nombreuses plaisanteries. Certains supporters sont même venus au stade avec des pancartes représentant Mbappé en uniforme de général.

Didier Deschamps a décidé de jouer le jeu, à moins que ce ne soit pas vraiment une plaisanterie. Au moment où Kylian a été remplacé face à la Suède, le sélectionneur s’est incliné devant lui. Nous ne savons toujours pas si Mbappé est réellement un dictateur. Sur le terrain, en revanche, il a joué comme un roi.

La Norvège a assuré le spectacle

Le « Viking Row » a été le grand phénomène des tribunes pendant le tournoi. Des milliers de supporters reproduisaient ensemble les mouvements de rameurs au rythme des tambours. Après les matchs, les joueurs venaient eux aussi participer au spectacle. Mais les Norvégiens n’ont pas ramé uniquement dans les tribunes. Haaland et ses coéquipiers sont allés très loin dans la compétition : ils ont éliminé le Brésil et sont passés tout près de sortir l’Angleterre. Erling a inscrit sept buts et est devenu le héros de nombreux mèmes.

L’Afrique a réécrit l’histoire

Neuf des dix sélections africaines se sont qualifiées pour les seizièmes de finale. Cela n’était encore jamais arrivé. Le Cap-Vert a poussé de nombreux Européens et Sud-Américains à chercher le pays sur Internet. La RD Congo a failli éliminer l’Angleterre et a tenu le Portugal en échec. Le Sénégal est sorti d’un groupe relevé et est passé tout près de battre la Belgique. Quant à la Côte d’Ivoire, elle n’a presque rien concédé à la Norvège. À part la victoire.

Les échecs des sélectionneurs

Thomas Tuchel aurait pu conduire l’Angleterre jusqu’en finale. Mais après avoir vu son équipe prendre l’avantage, il a pris peur et a décidé de garer le bus. Messi et ses coéquipiers ont immédiatement puni les Anglais.

Les choix de Julian Nagelsmann ont été tout aussi décevants. Il a plombé l’ambiance au sein de son groupe. Il avait promis d’aligner les joueurs les plus performants, mais ce sont finalement les grands noms qui ont joué. Nagelsmann et Marcelo Bielsa ont par ailleurs commis la même erreur : faire confiance à des gardiens légendaires. Manuel Neuer et Fernando Muslera auraient peut-être mieux fait de passer leurs vacances d’été en famille.

Roberto Martínez n’avait déjà pas réussi à tirer le meilleur de la génération dorée belge. Il n’a pas davantage réussi à exploiter le potentiel du Portugal de même. Vitinha, Neves, Fernandes… Aucune autre équipe du tournoi ne possédait un milieu de terrain aussi impressionnant ! Comment était-il possible de jouer aussi mal avec de tels joueurs ? Martínez croit d’ailleurs à la numérologie. Pour lui, le chiffre six portait bonheur. Pourtant, c’est Mikel Merino, avec le numéro 6 dans le dos, qui a renvoyé les Portugais chez eux. Le Portugal aurait-il remporté le tournoi si CR7 était devenu CR6 ?

Et comment ne pas mentionner Ronald Koeman ? À un moment donné, son équipe était considérée comme la principale surprise potentielle de la compétition. Mais l’aventure s’est terminée rapidement, et de manière assez comique. Au fond, il ne manquait qu’une chose à Koeman : apprendre à ses joueurs à tirer les penalties.

L’élève face au maître, l’histoire qui unit Messi et Yamal et la promesse de Cucurella

Dans le football moderne, les élèves finissent de plus en plus souvent par surpasser leurs maîtres. Mais en finale, l’Espagne de Luis de la Fuente n’a laissé aucune chance à l’Argentine. Il semble que Scaloni va devoir reprendre quelques cours

Il y a 19 ans, Messi donnait le bain à un tout jeune Yamal. Quelques jours plus tôt, Lamine a privé Leo du titre mondial. Ces deux-là semblent avoir découvert comment transmettre la magie de Messi à la génération suivante.

Avant la finale, Cucurella avait promis de se faire tatouer le portrait de de la Fuente en cas de victoire. Nous avons bonne mémoire.

Les records

Avec un total de 21 buts, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du tournoi. Messi, avec 34 apparitions et 12 passes décisives, détient deux records dans la compétition. Avec 26 rencontres dirigées, Deschamps détient le record du nombre de matchs disputés dans la compétition par un sélectionneur. Le gardien espagnol Simón n’a encaissé aucun but pendant près de 11 heures, soit exactement 649 minutes. Ronaldo est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un doublé, à 41 ans et 138 jours.

Cette liste pourrait se poursuivre à l’infini. Mais nous avons encore bien d’autres choses à te raconter.

Les adieux aux légendes

On présente souvent ce genre de tournoi comme la dernière danse des grands joueurs. Nous ne reverrons plus Messi, Ronaldo, Mané, Neymar, Modrić, Neuer et bien d’autres dans cette compétition. Certains ont enflammé la piste de danse. D’autres se sont contentés de battre timidement la mesure du pied. Dans tous les cas, merci pour tout, les légendes ! Vous allez nous manquer.

Le chaman ghanéen et les autres prédictions ratées

Le chaman ghanéen a réussi à arrêter Kane. Mais prédire le vainqueur du tournoi s’est révélé bien plus compliqué. Tout le monde a essayé, et tout le monde s’est trompé : les analystes, les experts, les chamans, les chats d’Instagram et les supercalculateurs. Seul le simulateur de football FC26 a trouvé la bonne réponse : c’est la cinquième fois de suite depuis 2010 qu’il prédit correctement le vainqueur.

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