Annonce : L’expérience face à la jeunesse : la finale de la CM avec AfroPari

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L’histoire de la CM ne s’écrit pas seulement à coups de grosses surprises et de buts spectaculaires. Son chapitre principal, c’est la finale – un match qui décide non seulement du sort du trophée, mais aussi de la place d’une équipe dans le football mondial.

Le 19 juillet, l’Argentine et l’Espagne s’affronteront dans une finale de ce calibre. Les champions en titre sont à un pas d’un record brésilien – devenir la première équipe depuis 1962 à défendre son titre deux fois de suite. L’Espagne pourrait soulever à nouveau le trophée après 16 ans et prouver qu’une nouvelle génération est prête à dicter sa loi.

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Avant le coup d’envoi, revenons sur le parcours des deux équipes jusqu’à la finale.

Argentine : l’équipe qui n’abandonne jamais

Si l’Argentine a traversé la phase de groupes avec assurance, la phase à élimination directe a été un vrai test de caractère.

L’équipe de Scaloni n’a réussi à venir à bout du Cap-Vert qu’en prolongation, 3-2. Puis, dans un scénario renversant, elle a battu l’Égypte 3-2, avant d’aller à nouveau en prolongation en quart de finale, où elle a dominé la Suisse 3-1. Le point culminant a été la demi-finale contre l’Angleterre : après avoir été menée, l’Argentine a égalisé à la 85e minute et a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, s’imposant 2-1.

Messi reste le leader, avec 8 buts et 4 passes décisives. Avec Martínez et Fernández, il a fait des remontées et des victoires tardives la signature de l’Argentine dans cette CM.

Espagne : la fiabilité comme arme principale

La Roja a emprunté un chemin différent vers la finale. L’équipe de Luis de la Fuente mise sur le contrôle du ballon, le pressing haut et la discipline. Sur toute la CM, l’Espagne n’a encaissé qu’un seul but, avec une différence de buts de 13-1 – la meilleure défense du tournoi. En phase à élimination directe, elle a battu le Portugal 1-0, la Belgique 2-1 et la France 2-0.

Le style espagnol repose sur une répartition claire des rôles. Yamal prend l’initiative dans les moments clés, Rodri contrôle le tempo et fait le lien entre les lignes, Merino apporte du dynamisme et soutient les attaques, et Cucurella assure la stabilité défensive.

Qu’est-ce qui pourrait décider de la finale ?

La principale intrigue de cette finale est l’affrontement entre deux générations. D’un côté, Messi, 39 ans, une légende vivante du football mondial. De l’autre, Yamal, 19 ans, qui devient rapidement le nouveau leader de la sélection espagnole. Expérience contre jeunesse, sang-froid contre audace – ce duel pourrait bien être le fil rouge de la finale.

Le duel au milieu de terrain ne sera pas moins important, avec Rodri et Ruiz qui chercheront à conserver leur contrôle habituel du ballon, tandis que Fernández devra perturber le rythme espagnol. Oyarzabal, auteur de 5 buts, reste l’arme secrète de l’Espagne.

La grande question : la meilleure défense de la CM, qui n’a encaissé qu’un seul but, peut-elle arrêter une équipe qui a remporté presque tous ses matchs à élimination directe grâce à des buts tardifs ?

Chez AfroPari, l’Espagne part avec un léger avantage : victoire de l’Espagne – 2,323, match nul – 3,135, victoire de l’Argentine – 3,755.

Infos pratiques

La finale de la CM se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium à East Rutherford. Coup d’envoi à 15h00 ET, à suivre sur les plateformes de diffusion officielles du tournoi dans ta région.

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