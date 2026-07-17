Sénégal : Macky Sall accueilli par une foule de partisans à son retour à Dakar

L’ancien président sénégalais Macky Sall est arrivé à Dakar, ce vendredi 17 juillet 2026, où il doit être reçu en audience par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Son retour au Sénégal a été marqué par une importante mobilisation de militants et sympathisants de l’Alliance pour la République (APR), venus lui réserver un accueil chaleureux.

À sa descente d’avion, l’ancien chef de l’État, également candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), a été accueilli par des responsables de son parti et de nombreux partisans.

Tout au long du trajet reliant l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff au centre-ville de Dakar, des militants arborant les couleurs de l’APR se sont rassemblés pour saluer leur leader. Chants, applaudissements, slogans et pancartes ont accompagné le passage du cortège dans une ambiance festive.

Bien avant l’arrivée de Macky Sall, plusieurs axes empruntés par son cortège étaient déjà occupés par des sympathisants venus de différentes localités du Sénégal. Responsables politiques, militants et citoyens se sont réunis pour assister au retour de l’ancien président.

La forte affluence a ralenti la progression du cortège, de nombreux participants cherchant à saluer Macky Sall ou à immortaliser son passage.

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Selon ses partisans, cette mobilisation témoigne de la popularité dont continue de bénéficier l’ancien chef de l’État auprès d’une partie de la population sénégalaise.

Ce retour intervient alors que Macky Sall poursuit sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU. Son audience annoncée avec le président Bassirou Diomaye Faye est particulièrement attendue, dans un contexte politique où l’ancien président demeure une figure influente de la scène nationale.