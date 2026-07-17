Depuis la Région de Yaadga, le cri de ralliement du Capitaine Ibrahim Traoré pour une souveraineté intégrale

Dans une allocution marquante tenue dans la région de Yaadga, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat, a rompu avec les usages diplomatiques traditionnels pour délivrer un message de vérité sans filtre. Adoptant une posture de « combattant » plutôt que de politicien, il a affirmé d’emblée sa volonté de « parler de manière crue et sans porter des gants » afin de réveiller les consciences nationales.

Au cœur de son discours, le Chef de l’État a dénoncé l’aliénation persistante de certains Africains envers les puissances impérialistes. Il a utilisé l’image forte du « syndrome de Stockholm » pour décrire ce mal où « celui qui vient te faire de mal, tu finis par l’aimer et le protéger ».

Pour lui, la libération du pays passe nécessairement par une réappropriation de l’histoire et des ressources, déplorant que l’Afrique peine à se développer malgré ses richesses en or et en pétrole là où d’autres régions ont prospéré en quelques décennies.

Un impératif de production et d’indépendance

Le Capitaine a fustigé la dépendance totale aux importations, invitant la jeunesse à l’innovation technique plutôt qu’aux diplômes théoriques. « Tout est importé, on ne fabrique rien ici », a-t-il regretté, avant d’exhorter les Burkinabè à « travailler à ce que ce que nous produisons soit ce que nous consommons ». Pour lui, l’utilisation du « cerveau » est l’arme ultime contre l’impérialisme.

Sur le plan intérieur, le camarade Président a réaffirmé son autorité avec fermeté, rappelant qu’« il n’y a pas deux capitaines dans un bateau ». Il a mis en garde contre toute velléité de corruption ou de trahison révolutionnaire, soulignant qu’il a sacrifié sa propre jeunesse pour la nation. « Moi, je n’ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m’amuser avec ma mission ».

En concluant sur une note d’espoir, il a appelé à l’unité derrière les forces combattantes, assurant que malgré les manipulations extérieures, la victoire et le développement sont à portée de main si la nation reste « focus » et disciplinée.

Voici une sélection des 10 citations les plus marquantes du camarade Capitaine Ibrahim Traoré, classées selon leur importance politique, idéologique et sociale