Depuis la Région de Yaadga, le cri de ralliement du Capitaine Ibrahim Traoré pour une souveraineté intégrale
Dans une allocution marquante tenue dans la région de Yaadga, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat, a rompu avec les usages diplomatiques traditionnels pour délivrer un message de vérité sans filtre. Adoptant une posture de « combattant » plutôt que de politicien, il a affirmé d’emblée sa volonté de « parler de manière crue et sans porter des gants » afin de réveiller les consciences nationales.
Au cœur de son discours, le Chef de l’État a dénoncé l’aliénation persistante de certains Africains envers les puissances impérialistes. Il a utilisé l’image forte du « syndrome de Stockholm » pour décrire ce mal où « celui qui vient te faire de mal, tu finis par l’aimer et le protéger ».
Pour lui, la libération du pays passe nécessairement par une réappropriation de l’histoire et des ressources, déplorant que l’Afrique peine à se développer malgré ses richesses en or et en pétrole là où d’autres régions ont prospéré en quelques décennies.
Un impératif de production et d’indépendance
Le Capitaine a fustigé la dépendance totale aux importations, invitant la jeunesse à l’innovation technique plutôt qu’aux diplômes théoriques. « Tout est importé, on ne fabrique rien ici », a-t-il regretté, avant d’exhorter les Burkinabè à « travailler à ce que ce que nous produisons soit ce que nous consommons ». Pour lui, l’utilisation du « cerveau » est l’arme ultime contre l’impérialisme.
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Sur le plan intérieur, le camarade Président a réaffirmé son autorité avec fermeté, rappelant qu’« il n’y a pas deux capitaines dans un bateau ». Il a mis en garde contre toute velléité de corruption ou de trahison révolutionnaire, soulignant qu’il a sacrifié sa propre jeunesse pour la nation. « Moi, je n’ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m’amuser avec ma mission ».
En concluant sur une note d’espoir, il a appelé à l’unité derrière les forces combattantes, assurant que malgré les manipulations extérieures, la victoire et le développement sont à portée de main si la nation reste « focus » et disciplinée.
Voici une sélection des 10 citations les plus marquantes du camarade Capitaine Ibrahim Traoré, classées selon leur importance politique, idéologique et sociale
- Sur le sacrifice personnel et la mission : « Moi, je n’ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m’amuser avec ma mission ». Cette déclaration souligne l’engagement total du Chef de l’État envers la nation, plaçant le devoir au-dessus de sa propre vie.
- Sur l’aliénation mentale (Le syndrome de Stockholm) : « C’est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire de mal, tu finis par l’aimer et le protéger ». Cette citation illustre sa critique de la dépendance psychologique de certains Africains envers les anciennes puissances coloniales.
- Sur l’autorité et la discipline de l’État : « Il n’y a pas deux capitaines dans un bateau ». Il réaffirme ici qu’une direction unique et ferme est indispensable pour mener à bien la révolution et la guerre.
- Sur la souveraineté économique : « Travailler à ce que ce que nous produisons soit ce que nous consommons ». C’est l’essence même de son programme pour l’indépendance réelle du Burkina Faso.
- Sur l’éveil intellectuel et l’innovation : « Dieu est fâché contre nous parce que les Noirs refusent d’utiliser leur cerveau ». Par cette formule choc, il exhorte la jeunesse à l’invention et à la copie technique pour rattraper le retard de développement.
- Sur le paradoxe des richesses africaines : « Pourquoi en Afrique nous ne réussissons pas à faire la même chose pendant que sous nos sols se trouvent et le pétrole et d’autres types de minéraux ? » Il interroge ici l’incapacité historique du continent à transformer ses ressources en prospérité.
- Sur la lutte contre l’extrémisme religieux : « Si c’est ça votre islam là, on va combattre ça. Ce n’est pas sérieux. On dit c’est une religion de paix mais les extrémistes là il faut vous ressaisir ». Une mise en garde ferme contre toute manipulation religieuse visant à diviser la nation.
- Sur l’unité nationale face à l’ennemi : « L’ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation ». Il rappelle que la victoire militaire est indissociable de la cohésion sociale et de la discipline.
- Sur la réforme de l’éducation : « Si tu es technique, tu es technique, tu fais, tu prouves. Les longs papiers là… on ne va plus donner ça ». Cette citation marque la volonté de passer d’un système éducatif théorique à un système axé sur les résultats concrets.
- Sur l’espoir et l’avenir : « Tout ce que vous imaginez, c’est possible. Croyez en vous. Je vous jure que c’est possible ». Un appel final à la confiance en soi pour transformer la réalité du pays.
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