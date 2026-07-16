Burkina Faso : Le Grand Salon de la Data ouvre ses portes pour accélérer la transformation numérique

La première édition du Grand Salon de la Data en Afrique a officiellement ouvert ses portes, ce jeudi 16 juillet 2026 à Ouagadougou. Pendant deux jours, décideurs publics, entreprises, chercheurs, universitaires, startups, investisseurs et partenaires techniques et financiers réfléchiront ensemble aux enjeux de la donnée sous le thème « Construire l’écosystème data africain : formation, régulation, innovation et gouvernance ».

Pensé comme un cadre d’échanges et de collaboration, ce rendez-vous ambitionne de favoriser le partage d’expériences, la découverte de solutions innovantes, le développement de partenariats stratégiques et la promotion d’une gouvernance responsable de la donnée sur le continent africain.

Selon le comité d’organisation, le programme prévoit des panels de haut niveau sur la gouvernance et l’innovation autour de la donnée, des tables rondes ainsi que des sessions de formation consacrées à des métiers d’avenir tels que l’ingénierie des données, l’analyse des données et la data science.

Pour le promoteur du salon, Djibril Pierre Calvair Pamousso, cette initiative répond à une nécessité dans le contexte actuel de la transformation numérique.

Selon lui, de nombreuses organisations souhaitent adopter rapidement l’intelligence artificielle sans disposer au préalable de données fiables et de qualité.

« Ce salon répond aux initiatives présidentielles en matière de transformation digitale. Nous avons constaté que plusieurs entreprises veulent aller directement vers l’intelligence artificielle sans comprendre qu’il faut d’abord construire une base de données de grande qualité. Sans données fiables, il ne peut y avoir une intelligence artificielle performante », a-t-il expliqué.

Il a également indiqué que cette plateforme a été créée pour accompagner les efforts du gouvernement burkinabè dans la modernisation de l’administration et du secteur privé à travers une meilleure valorisation de la donnée.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général du ministère de la Transition digitale, Borlli Michel Jonas Somé, a salué cette initiative, qui, selon lui, s’inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités du pays.

« Le ministère de la Transition Digitale s’est impliqué dès les premières heures dans l’organisation de ce grand salon. Nous l’accueillons favorablement parce qu’il s’inscrit en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités à travers les douze chantiers de la transition digitale », a-t-il affirmé.

Il a également exprimé les attentes du ministère, notamment la création de partenariats entre entrepreneurs, startups et investisseurs, aussi bien nationaux qu’internationaux.

Il espère par ailleurs que ce salon permettra aux jeunes de découvrir que les métiers de la donnée et les applications de l’intelligence artificielle sont accessibles et que les compétences nécessaires existent déjà au Burkina Faso.

À travers cette première édition, les organisateurs entendent ainsi poser les bases d’un écosystème africain de la donnée capable de soutenir l’innovation, la compétitivité des entreprises et la transformation numérique durable du continent.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24