Sécurité au Sahel : Ouagadougou accueille la deuxième rencontre des chefs de Police de l’AES

Ouagadougou accueille, ce jeudi 16 juillet 2026, la deuxième rencontre des chefs de police de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette rencontre vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres et à faire le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la première rencontre, tenue en janvier 2025.

Les experts de police de l’Alliance des États du Sahel sont en conclave à Ouagadougou. Au cours de ces travaux, ils examineront l’arrangement technique relatif à l’harmonisation des dispositifs, des procédures et des mécanismes de contrôle routier au sein de l’AES.

À cette étape succéderont des échanges autour de trois principaux chantiers, à savoir : l’approche opérationnelle de mise en œuvre dudit arrangement, l’interopérabilité entre les systèmes d’information policière des trois pays, ainsi que la mutualisation du renforcement des capacités et des moyens technologiques et scientifiques, notamment en matière d’enquête judiciaire et de maintien de l’ordre.

« Notre présence conjointe ici traduit, une fois encore, la solidarité agissante et la conscience révolutionnaire qui unissent nos trois polices nationales face aux défis sécuritaires communs de notre espace confédéral.

Fidèle aux idéaux de la Révolution progressiste populaire et à l’esprit de vigilance patriotique qui anime nos peuples, je formule le vœu que ces travaux se déroulent dans un esprit de fraternité et de rigueur, et qu’ils débouchent sur des résultats à la mesure des sacrifices consentis par nos peuples », a déclaré le directeur général de la Police nationale du Burkina Faso, l’inspecteur général de police Thierry Tuina.

Il a ajouté que l’une des priorités de cette rencontre est de travailler à la mise en œuvre de l’arrangement technique récemment signé par les ministres en charge de la Sécurité des pays de l’AES. « Cet arrangement technique porte sur l’harmonisation des mécanismes et des procédures en matière de contrôle routier », a-t-il assuré.

Le contrôleur général de police Youssouf Koné, directeur général de la Police nationale de la République du Mali, a indiqué que les pays de l’AES sont résolument engagés dans la défense de leur souveraineté et le rétablissement de la paix au sein de l’espace confédéral.

« Aujourd’hui, nous sommes réunis pour coordonner et préparer la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Il s’agit, en l’occurrence, de mutualiser nos moyens afin de lutter efficacement contre ce phénomène qui sévit dans notre espace.

Nous voulons également montrer aux yeux du monde que le peuple du Sahel est une école de résilience et de riposte contre toute forme de criminalité, en particulier le terrorisme, la traite des êtres humains… », a-t-il déclaré.

Le commissaire général de police Assahaba Ebankwal, directeur général de la Police nationale de la République du Niger, a souligné que cette rencontre permettra d’affiner les procédures en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

« Au cours de cette rencontre, les différents aspects liés à l’insécurité dans l’espace sahélien seront examinés. Les experts dégageront des pistes concrètes qui nous permettront de faire face à ce fléau que constituent le terrorisme et la criminalité transnationale organisée », a-t-il affirmé.

W.S

Burkina 24