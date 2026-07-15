Cacao : La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria veulent stopper les exportations de fèves brutes

Les quatre principaux producteurs africains de cacao à savoir la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria ont décidé d’unir leurs forces pour accélérer la transformation locale de leur production. À travers la création de la Cocoa Value Addition Alliance, ils envisagent de mettre progressivement fin aux exportations de fèves de cacao brutes afin de capter une plus grande part de la valeur ajoutée de cette filière stratégique, rapporte Actu Cameroun.

Cette ambition devrait être officialisée par la signature de la Déclaration d’Abuja lors du Sommet sur la valorisation du cacao. L’objectif est de permettre aux quatre pays de négocier en bloc sur le marché international, de mieux peser dans la fixation des prix et de renforcer leur présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur du cacao.

Au-delà de la transformation industrielle, cette initiative vise à améliorer les revenus des producteurs, régulièrement confrontés à la volatilité des cours mondiaux et aux difficultés de commercialisation.

« Pendant 100 ans, l’Afrique a envoyé son cacao en sacs et l’a reçu en retour sous forme de chocolat emballé », a déclaré le ministre nigérian, John Owan Enoh, résumant la volonté des États membres de rompre avec un modèle économique dans lequel la plus grande partie de la valeur ajoutée est créée hors du continent.

Les quatre pays représentent ensemble près des deux tiers de la production mondiale de cacao. La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, et le Ghana assurent à eux seuls près de la moitié de l’offre mondiale, tandis que le Cameroun et le Nigeria complètent ce quatuor stratégique.

À travers la Cocoa Value Addition Alliance, ces États entendent harmoniser leurs politiques de développement de la filière, renforcer les capacités locales de transformation et créer davantage de valeur ajoutée sur le continent, avec l’ambition de faire de l’Afrique non seulement le premier producteur mondial de cacao, mais également un acteur majeur de l’industrie chocolatière.