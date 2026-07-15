Coupe du monde 2026 : Quand la gestion du cas N’Golo Kanté fait réagir José Mourinho

Pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde, N’Golo Kanté vit une situation particulière. Convoqué par le sélectionneur français Didier Deschamps, le champion du monde 2018 n’a disputé aucune minute de jeu jusqu’à présent dans ce mondial 2026. Une situation surprenante pour un joueur qui a longtemps été un élément incontournable des Bleus.

Tout au long du tournoi, le milieu de terrain est resté sur le banc sans être sollicité. Les images diffusées après l’élimination face à l’Espagne montrent un Kanté au visage fermé, comme l’ensemble de ses coéquipiers, au terme de la désillusion française. Celui que beaucoup surnomment « le sourire du football » n’a pas encore eu l’occasion d’apporter sa contribution sur le terrain.

Son cas alimente de nombreux débats. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters estiment que le milieu de terrain méritait au moins quelques minutes de jeu, au regard de son expérience et de son rôle majeur dans le sacre mondial de 2018. D’autres défendent les choix du staff technique, estimant que la concurrence et les options tactiques ont guidé les décisions du sélectionneur.

Zaïre-Emery, l’autre oublié du banc, a finalement bénéficié de 25 minutes de jeu

La gestion de l’effectif a également concerné Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu n’avait, lui non plus, disputé aucune minute depuis le début du tournoi, avant d’effectuer sa première apparition à la 70ᵉ minute du quart de finale face au Maroc.

Le milieu du Paris Saint-Germain (PSG) a finalement bénéficié d’une vingtaine de minutes de jeu, devenant ainsi le dernier joueur de champ français à faire ses débuts dans cette Coupe du monde.

L’entraîneur portugais José Mourinho alias « Le Spécial One » a, de son côté, critiqué les choix de Didier Deschamps concernant la gestion de N’Golo Kanté. « Honnêtement, je suis déçu par Didier Deschamps.

Ce n’est pas parce qu’il a perdu contre l’Espagne, mais parce qu’il a convoqué N’Golo Kanté pour ne lui accorder aucune minute de jeu durant tout le tournoi », a-t-il déclaré. Mourinho a également rappelé l’importance de Kanté et de Paul Pogba dans le sacre mondial de la France en 2018.

Qu’il s’agisse de son influence sur le terrain ou de son exemplarité en dehors, N’Golo Kanté demeure l’une des grandes figures du football français.

Son parcours avec les Bleus restera marqué par son rôle déterminant dans la conquête de la deuxième étoile. Reste désormais à savoir si le milieu de terrain aura droit à quelques minutes lors du dernier match (classement ) des Bleus dans ce Mondial le samedi 14 juillet 2026.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24