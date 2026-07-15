Ouagadougou et l’Union africaine veulent ouvrir une nouvelle page de coopération

Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahamoud Ali Youssouf, a été reçu en audience ce mercredi 15 juillet 2026 à Ouagadougou par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré. Cette rencontre de plus de deux heures a permis aux deux responsables d’aborder les principaux enjeux liés aux relations entre le Burkina Faso, la Confédération des États du Sahel (AES) et l’organisation continentale.

Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers majeurs, notamment la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso, les relations avec les pays voisins, le dialogue entre la CEDEAO et l’AES, ainsi que les réformes jugées nécessaires pour renforcer la confiance entre l’Union africaine et le Burkina Faso.

Selon Mahamoud Ali Youssouf, cette visite s’inscrit dans une volonté de relancer la coopération avec le Burkina Faso et de consolider les valeurs d’intégration et de solidarité au sein du continent. Il a salué les efforts consentis par les autorités burkinabè dans la sécurisation du territoire, tout en regrettant ce qu’il qualifie de manipulation médiatique visant le pays.

Le président de la Commission de l’UA a également rappelé que l’organisation dispose d’une stratégie pour le Sahel reposant sur trois axes prioritaires : la gouvernance, la sécurité et le développement. Dans cette dynamique, l’Union africaine souhaite renforcer son partenariat avec le Burkina Faso, notamment à travers l’opérationnalisation de ses agences spécialisées et la mise en œuvre de programmes à fort impact au profit des populations.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a salué cette visite, qu’il considère comme un signal encourageant traduisant une meilleure compréhension, par l’Union africaine, de la dynamique engagée au Burkina Faso et dans les autres pays de la Confédération des États du Sahel.

Au cours des discussions, Karamoko Jean Marie Traoré est revenu sur le contexte sécuritaire ayant conduit à la création de l’AES. Il a invité l’organisation continentale à engager des réformes « objectives et courageuses » afin de répondre aux attentes des États membres et de renforcer la solidarité africaine face aux défis sécuritaires.

Le chef de la diplomatie burkinabè a également plaidé pour une plus grande autonomie financière de l’Union africaine, un renforcement de sa stratégie de communication afin de mieux valoriser les progrès réalisés par les États membres, ainsi qu’une gouvernance davantage fondée sur la proximité et l’inclusion.

Profitant de cette rencontre, le ministre a exprimé sa reconnaissance au Représentant spécial et Chef de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), Dr Mamadou Tangara, saluant sa connaissance des réalités sahéliennes et son engagement dans le suivi des dossiers de la région.

Source : DCRP/MAE