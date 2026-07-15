Burkina Faso : L’argent circule désormais plus facilement entre Wave et Orabank

Wave mobile money Burkina Faso et Orabank Burkina Faso ont signé une convention de partenariat, ce mercredi 15 juillet 2026, à Ouagadougou. Par ce geste, les services Bank-to-Wallet et Wallet-to-Bank, liant les deux structures, ont été officiellement lancés.

Wave mobile money Burkina Faso et Orabank Burkina Faso ont décidé de mutualiser leurs forces afin d’offrir plus de facilités à leur clientèle à cette ère du digital. Bank-to-Wallet et Wallet-to-Bank est la solution toute trouvée.

« Cette innovation répond à une réalité. Nos clients souhaitent des solutions qui leur facilitent la vie… Ils veulent pouvoir gérer leur argent librement, sans complexité. C’est précisément ce que nous leur offrons aujourd’hui », a déclaré le camarade Joël Ky, le Directeur pays de Wave Burkina Faso.

Simple, sécurisée et disponible 24h/24 et 7j/7, elle est, des dires du camarade Joël Ky, un levier concret pour accélérer l’inclusion financière et faciliter la formalisation des flux économiques locaux.

S’agissant du partenariat avec Orabank Burkina Faso, le camarade Ky a fait savoir qu’il illustre leur engagement à rapprocher le système bancaire des populations burkinabè, partout et pour tous.

« Ce partenariat traduit la rencontre de deux expertises complémentaires et de deux visions convergentes. D’un côté, l’expertise bancaire et l’accompagnement financier d’Orabank Burkina Faso et de l’autre, l’agilité, la proximité que Wave Burkina Faso dans son univers offre à ses utilisateurs », a indiqué le camarade Pathé Mbengué, le Directeur général d’Orabank Burkina Faso.

Encadrés sur Wave Burkina Faso et Orabank Burkina Faso

Orabank Burkina Faso, succursale d’Orabank Côte d’Ivoire, est une entité du Groupe Orabank, groupe bancaire panafricain présent dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Au Burkina Faso, elle dispose d’un réseau de 30 points de contact (agences et GAB) pour proposer des services financiers accessibles, innovants et adaptés aux besoins de ses clients. Le Groupe Orabank compte environ 188 agences et points de vente, une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et plus de 2 510 collaborateurs.

Wave Mobile Money est une Société Anonyme dont l’activité principale est la gestion de moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et toute opération financière. Portée par la mission de faire de l’Afrique un continent où l’inclusion financière est une réalité pour tous, Wave propose une application mobile money radicalement plus simple, plus abordable et plus sécurisée. Wave Mobile Money opère au Burkina Faso depuis 2021 et dans d’autres pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, l’Ouganda, la Gambie, la Sierra Leone, le Niger et bientôt dans d’autres pays de de la sous-région. Fort d’un réseau de plus de 50 000 agents répartis sur l’ensemble des territoires et de plus de 3 000 collaborateurs, Wave garantit la gratuité complète sur les opérations essentielles : dépôts, retraits et paiements de factures.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

KY-ZERBO George (Stagiaire)

Burkina 24