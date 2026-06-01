Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur DoulosSon Luc T. MRANGAYE : Remerciements

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Profondément touchées par les nombreuses marques de compassion, de solidarité, de prières et de soutien reçues à l’occasion du rappel à Dieu du Pasteur DoulosSon Luc T. MRANGAYE survenu le 30 avril 2026, la famille MRANGAYE et les familles alliées adressent leurs sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont accompagnées durant cette douloureuse épreuve.

👉🏽👉🏽Vos présences, messages, appels, prières, gestes de réconfort et soutiens multiformes ont été pour nous un précieux témoignage d’amour et de fraternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.

🙏🏽« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur… afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14:13
Doux et paisible repos à son âme !

Carte de remerciement
 
     
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