Koubri : Une marche patriotique en soutien au Capitaine Ibrahim Traoré mobilise les populations

Les populations de la commune de Koubri ont pris part, le samedi 18 juillet 2026, à une marche patriotique organisée en soutien au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Placée sous les thèmes « Pour ma Patrie, je m’engage » et « Marchons ensemble pour la paix, la cohésion sociale, la sécurité et la souveraineté du Burkina », l’initiative a réuni une forte mobilisation citoyenne.

Le cortège, parti de l’esplanade située en face du commissariat de police, a parcouru près de trois kilomètres jusqu’à la nouvelle mairie. Jeunes, femmes, personnes âgées, personnes vivant avec un handicap, autorités administratives, représentants des villages, organisations de la société civile et forces vives de la commune ont participé à cette manifestation.

Au terme de la marche, une déclaration de soutien au Chef de l’État a été lue, suivie de la remise de l’Étendard du Burkina au Président de la Délégation spéciale (PDS) de Koubri, Samadé Léonard Gougou.

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Ce dernier s’est engagé à le faire hisser au siège de la commune comme symbole de l’attachement de la collectivité aux valeurs de souveraineté et d’unité nationale.

Saluant la mobilisation, le Président de la Délégation spéciale a invité les populations à maintenir leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de la discipline, du travail et du développement local.

Il a également exhorté les habitants à poursuivre leur contribution aux efforts de consolidation de la souveraineté nationale et de construction d’un Burkina Faso résilient et prospère.

Images : Commune de Koubri